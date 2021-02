Ik kreeg het vermoeden dat slaapmiddelen de apotheken uitvliegen

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 332. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik slaap wel eens slecht, wie niet. Maar wow, zo slecht als de afgelopen weken: dat is nieuw. Ik kan me alleen ongeveer gelijke omstandigheden herinneren van toen we echt kleine kinderen hadden. Baby’s met darmkrampjes of gewoon de neiging om ‘s nachts veel te huilen. Dat je elkaar als ouders ‘s ochtends aankijkt en denkt: nog een zo’n nacht trek ik niet!

En dat je dan als een zombie de dag doorkomt, zij het op je werk of gewoon thuis met die andere kleine die wel geslapen heeft en dus wil spelen. Dat lome, moeie zweven door de uren heen, de minuutjes die je probeert te pakken op de bank, op de wc zelfs soms. Dat alles energie kost die je feitelijk niet hebt. En de paniek wanneer je ‘s avonds weer zo’n nacht in moet.

Haha, ik merk dat ik die dagen nog niet vergeten ben. Terwijl dat toch alweer een tijdje geleden is. Maar goed, die babymoeheid heb ik nu niet meer. Er zitten elementen in die eraan herinneren, maar andere niet. Hazenslaapjes tussendoor bijvoorbeeld, die lukken niet meer.

Het zit ‘m vooral in het inslapen en wakker worden. Als je daar een foute combinatie van hebt, houd je maar weinig uren over. Ik slaap heel moeilijk in en word supervroeg wakker. En hoe moeier ik word, hoe moeilijker ik in slaap kom. Dan kun je vroeg naar bed gaan, wordt het alleen maar erger van. Wachten op slaap, dat is erger dan vroeg wakker worden. Grrr.

Enfin, na alles geprobeerd te hebben, belde ik uiteindelijk de huisarts maar. Die heb ik ook andere dagen wel eens aan de lijn. We hebben een gezellig contact, alhoewel het geen feestneus is. Deze maanden al helemaal niet. Die hebben het zwaar hoor, huisartsen. Maar goed, ik leg uit: beetje stress, beetje veel werk, corona. ‘Hebt u paniekaanvallen?’ ‘Nog niet,’ zei ik. Mooi, dat viel dan al weer mee.

Ach, hij kon het allemaal wel thuisbrengen. Ik was niet de eerste die dit coronajaar met zulke klachten bij hem aanklopte. Ik kreeg het vermoeden dat slaapmiddelen de apotheken uitvliegen. Want die kreeg ik dus ook voorgeschreven. Ging ik die pillen net halen bij de apotheek, zegt dat meisje aan de balie: ‘We raden aan ze ‘s avonds te nemen. Want u kunt er slaperig van worden.’