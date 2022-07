‘Ik weet alles van mijn zoon, waarom word ik als vader gezien als tweederangsouder?’

Daddy IssuesIn de serie Daddy Issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moedercultuur?

Rob van Laere (40) is al drie jaar een alleenstaande vader. Zijn zoon Morris (4) is om de week een week lang bij hem thuis in Breda. Rob werkt al sinds zijn zoon één jaar oud is vanuit huis, waardoor ze veel tijd met elkaar kunnen doorbrengen. ,,Ik weet alles van mijn zoon”, vertelt Rob. Dus waarom, vraagt hij zich af, behandelt de kinderopvang hem alsof hij niet betrokken is bij de opvoeding van zijn kind?

,,Elke keer als een er een nieuwe kleuterleider op de opvang komt, moet ik diegene opnieuw aan het verstand brengen dat ik net zoveel weet als mijn vrouw. Dat ik óók op de hoogte ben van bijvoorbeeld zijn zindelijkheidsproblemen. Dat ze dus ook míj kunnen bellen als er wat voorvalt, en niet keer op keer mijn ex.”

Klassieke vader

Rob van Laere is niet de enige vader die zich niet gehoord voelt. Karin Hoogeveen, pedagoog en onderwijskundige bij onderzoeksbureau Sardes, deed in 2018 onderzoek naar vaderbetrokkenheid in de zorg, opvang en het onderwijs. Ongeveer 40 procent van de ondervraagde mannen gaf destijds zich niet betrokken te volgen bij de opvang of het onderwijs. ,,De zorgende rol van de vaders neemt toe, maar dat wordt nog niet altijd gezien”, zegt Hoogeveen. ,,De moeder wordt nog altijd beschouwd als de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding van jonge kinderen.

Bij de opvang denken ze al snel dat iedere man een ‘klassieke vader’ is, die veertig tot zestig uur in de week werkt en zijn kind maar weinig ziet, zegt Rob. ,,Het komt echt in niemand op dat je als man ook thuis kan werken en net zoveel zorgtaken hebt als de moeder. Je moet daar echt heel duidelijk in zijn, anders verandert er niks.”

Zoals ook bij het 10-minutengesprek, waar Rob en zijn ex nog altijd samen heengaan. ,,Ik zeg er gewoon wat van als ze mijn ex maar blijven aankijken in het gesprek.” Ook de mails gingen lange tijd alleen maar naar Morris’ moeder. Rob heeft zich er hard voor gemaakt dat de mails niet langer maar naar één ouder worden gestuurd, maar naar allebei. Dat is nu eindelijk gelukt. ,,Ik hoop dat we langzaam het die kwijtraken dat vrouwen voornamelijk voor de kinderen zorgen en mannen bezig zijn met hun werk. Daar moeten we écht vanaf.”

Geen tweederangsouder

Een kwalijke zaak, vindt ook Hoogeveen, want betrokken vaderschap heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Het is dan belangrijk dat leraren en pedagogisch medewerkers meer aandacht besteden aan de vader. Dit zit hem vooral in de manier van communiceren, zegt Hoogeveen. Worden vaders ook uitgenodigd voor het gesprek op school op de opvang? Worden ze tijdens zo’n gesprek net zo veel aangesproken en aangekeken als de moeder?

Daarbij beveelt Hoogeveen leraren en pedagogisch medewerkers aan om vader actief aan te spreken op het schoolplein. “Vraag hem naar zijn wensen en behoeften wat betreft de omgang met zijn kind. Of vraag hoe hij bepaalde zaken aanpakt in de opvoeding.” Ook bijeenkomsten speciaal voor vaders kunnen helpen om de vader meer te betrekken. Hoogeveen: ,,Het wordt tijd dat mannen serieus worden genomen als opvoeder en niet langer als tweederangsouder worden gezien.”

