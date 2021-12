‘Ik wil half november een roesje en een incontinentieluier, om na kerst wakker te worden’

Denken jullie dat je het moeilijk hebt rond Sinterklaas omdat je voor gemiddeld 1,4 kind cadeautjes moet kopen? Ik ben veel zieliger. Niet alleen een kleuter die elke dag spontaan zijn schoen zet terwijl ik niks in huis heb en dus maar een banaan in zijn moonboot prop - ‘Sinterklaas houdt ook van gezonde dingen’ - of diezelfde kleuter die doodleuk het door mij haastig gekochte chocolade-ei voor in de schoen vond, dat ik te slordig had verstopt (terwijl ik het nota bene had gekocht terwijl hij mee was boodschappen doen én het scanapparaat in zijn kleine klauwtjes hield, zo knap ben ik, hij merkte niks) en vroeg voor wie dat was: ,,Voor niemand.”

De hele pakjesavond jeuk

Dat antwoord stond hem absoluut niet aan. Samengeknepen stemmetje de hele avond, elk kwartier: ,,Ik vind het niet zo leuk dat dat chocolade-ei voor helemaal niemand is papa.” En dat ik het desondanks in zijn schoen deed zodat hij me de volgende ochtend om 05.00 uur wakker maakte: ,,Papa, kijk eens hoe toevallig. Sinterklaas heeft ook die eieren die voor niemand zijn!” Daar kwam ik nog goed mee weg. Ik moet dus voor zes kinderen en slechts één echtgenote cadeautjes kopen voor in de grote kriebelige zak van Sinterklaas, waar ik ook nog eens allergisch voor ben, zodat ik de hele fokking pakjesavond jeuk aan mijn verhemelte heb en de tranen me over de wangen biggelen van louter geluk over de cadeautjes die ik krijg.

Quote Neen kind, wij nemen geen kerstboom, ik heb nog jeuk van de zak van Sinter­klaas

Allemaal liefdevol gekochte rommel of praktische zaken zoals sokken of onderbroeken waar ik niet op zit te wachten. Ik heb al sokken, weliswaar is geen paar hetzelfde en loop ik altijd met een linkersok die significant afwijkt van de rechter maar ik heb er zat. Kom kom Roel, stel je niet zo aan, die zes kinderen wilde je zelf en het is ongetwijfeld elk jaar een dolle boel en reuzegezellig. Zéker, zéker, het is een fantastisch gezicht ook elk jaar, die enorme berg gevulde juten jeukzakken.

Vergis je niet: acht personen die elk zeven cadeautjes moeten regelen maakt een stapel van 56 stuks! Met een beperkt budget dus om het op te leuken ook nog met surprise en/of gedicht. Ik heb gewoon een cursus Excel moeten volgen om het allemaal te ordenen, zodat ik niet elk jaar dezelfde cadeautjes koop of hetzelfde gedicht schrijf. Het liefst zou ik half november een roesje krijgen of een klap met een hamer en een incontinentieluier, om dan zo na de kerstdagen weer te worden gewekt uit mijn winterslaap. Ná de kerstdagen? Ja, want die komen er ook nog achteraan.

Kerstboom op de slaapkamer

Gelukkig doen we niks met kerst, behalve met Tweede Kerstdag want dat is natuurlijk de enige échte geboortedag. Van mijn jongste dochter dan en die moet dan ook weer cadeautjes zodat aan het eind van elk jaar een faillissement op de loer ligt, dat moge duidelijk zijn. Ook ontroerend en heel erg fijn: alle kindjes vroegen op een bepaalde leeftijd: ,,Ach vader, toe , ik wil zo graag een kerstboom, alle klasgenootjes hebben er eentje, sommigen zelfs op hun slaapkamertje. En ik heb niet eens een eigen slaapkamertje want dat moet ik delen.” En ik dan opgelucht, nog na-knarsetandend van de sinterklaasellende: ,,Neen kind, wij nemen geen kerstboom, ik heb nog jeuk van de zak van Sinterklaas, van zo’n boom krijg ik waarschijnlijk paarse bulten en een hersenverweking. En daarmee basta.”

Tot nu toe heb ik op deze manier op hardvochtige en onverbiddelijke wijze al vijf kinderhartjes gebroken en verpulverd maar ook geregeld dat de werknemers van de GGZ tot in lengte van dagen werk zullen hebben aan mijn nabestaanden en hun nakomelingen. Graag gedaan. Nummer zes zal wel spoedig volgen, zet hem maar vast op de wachtlijst. Prettige feestdagen!

