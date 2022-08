Impact van corona te zien in 800 kindertekeningen: ‘Oei, wat is opa klein getekend’

Relatie dementie en koppen voor het eerst bij Nederland­se ex-profvoet­bal­ler aangetoond

Oud-Spartaan Wout Holverda ontwikkelde dementie als gevolg van zijn profloopbaan, zeggen onderzoekers van het Amsterdamse UMC na postmortaal onderzoek. Veelvuldig koppen heeft daar vrijwel zeker mee te maken. Holverda is de eerste voetballer in Nederland waar dit verband officieel is vastgesteld.

