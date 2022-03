In dit dorp lopen honderden tweelingen rond

Voedselbos­je op school­plein: in Zeeland doen ze het

Shaheenas Dakhil (13) houdt van blauwe bessen. En Ava de Graag (7) is gék op aardbeien. Met een beetje mazzel kunnen de meiden ze straks plukken op school. Op het plein van basisschool 't Kofschip in Zierikzee is dinsdag een voedselbosje aangeplant. Vanaf deze week zijn er 13 van dit soort bosjes in Zeeland te vinden. Daarmee is de provincie koploper in Nederland.

10 maart