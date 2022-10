In één klap twee kindjes kwijt: ‘Overal waar we kijken, zien we onze jongens’

‘Toen ik voor de derde keer hoorde dat ik een meisje kreeg, kon ik mijn teleurstel­ling niet verbergen’

De in België bekende presentatrice An Lemmens was ontgoocheld toen haar ongeboren kind geen meisje bleek, vertelt ze in haar podcast Welcome to the AA. Psychologen bevestigen dat veel ouders in spe kampen met ‘geslachtsteleurstelling’. ,,Het is een rouwproces.’’

20 september