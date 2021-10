Ingedut seksleven nu er kinderen zijn? ‘Houd met agendaseks het vuurtje warm’

Het seksleven van Marith Iedema (32), auteur van het boek (S)experimenteren, was altijd spannend. Ze voelde zich thuis in de wereld van erotische feesten, swingen en zelfs orgies en schreef er artikelen over. Toen ze twee jaar geleden zwanger raakte, wilde ze dan ook graag laten zien hoe je het spicy houdt, in verwachting of niet. ,,Nou, dat viel vies tegen. Al vrij snel verdween de zin in seks compleet.’’