Insmeren bij kinderen: deze plekken moet je niet vergeten

Exotisch eten, slaapproblemen of wagenziekte. Vakantie is heerlijk, maar op reis gaan met (jonge) kinderen levert ook praktische problemen op. Hoe geniet je zorgeloos van een aantal weekjes weg? Experts geven tips. Vandaag: veilig de zon in.

,,Smeren, niet de hele dag in de zon blijven en UV-pakjes dragen’’, is het advies van dermatoloog Marjolein Leenarts. Allereerst dat smeren. Dat moet ‘best wel vaak’ en ‘best wel veel’ om effectief te zien. ,,Iedere twee drie uur moet je jezelf en je kinderen opnieuw insmeren.’’ Maar ook na een duik in de zee of in een badje moet je weer een laagje crème aanbrengen. ,,Vroeger stond nog wel eens op verpakkingen dat de zonnebrand de hele dag werkt’’, zegt Leenarts. ,,Dat mag niet meer, want door te bewegen, zweten of zwemmen verdwijnt de laag zonnebrand.’’

Als een laag pindakaas

Nog een fout die veel gemaakt wordt; te weinig crème smeren. ,,Smeer zoveel als een laag pindakaas op brood’’, adviseert Leenarts. Is het laagje te dun, dan krijg je een minder hoge factor en dus ook minder bescherming. Voor kinderen is een hoge factor het beste. ,,We adviseren minimaal factor 30 te gebruiken.’’

Zonbescherming is voor iedereen belangrijk, benadrukt ze. ,,Want de huid onthoudt iedere schade veroorzaakt door de zon. Huidkanker komt steeds vaker voor. Een van de vormen van kanker -melanoom- is gelinkt aan verbranding op de kinderleeftijd.’’ Desondanks verbrandt nog steeds een op de drie kinderen iedere zomer. ,,Meestal gaat het fout tijdens die eerste mooie dagen. Tijdens een fietstochtje of bij het spelen in de speeltuin. Dan wordt de zonnebrandcrème nog weleens vergeten.’’ Aan het strand of bij het zwemband gebeurt dat minder vaak.

Veilig in de zon als je zwanger bent

Ook als je zwanger bent, is te veel zon niet goed voor je. Je huid veroudert snel en je hebt tijdens je zwangerschap kans op pigmentvlekken. Hoe geniet je veilig en zwanger in de zon? Lees het bij Ouders van Nu.

Scheiding en oren

Maar ook de meest fanatieke smeerders vergeten nog weleens bepaalde plekken. ,,S.L.O.R.P, dat is de afkorting van de plekken die het vaakst vergeten worden’’, zegt Leenarts. De S staat voor de scheiding in het haar. ,,Dat is ook een lastige plek, maar met een spray zorg je dat de hoofdhuid beschermd wordt en wordt je haar niet zo vet.’’ L is van lippen. ,,Die kun je het beste insmeren met een lippenbalsem met UV-bescherming. De oren worden ook vaak overgeslagen. ,,Daar zien we heel vaak huidkanker verschijnen. Een hele rottige plek.’’ Tot slot de randjes van het badpak en het puntje van de neus.

Kinderen vinden het niet altijd prettig om te worden ingesmeerd. ,,Bij mijn eigen kinderen hielp het om stippen crème op hun armen en benen te zetten die ze vervolgens zelf mochten uitsmeren.’’ Welke crème je gebruikt, maakt niet uit, zegt Leenarts. ,,Het gaat er vooral om dát je smeert. Gebruik wat jij en je kinderen prettig vinden. Sommige ouders vinden een dunne crème fijn, andere juist een vettere of een spray.’’ Bij een spray bestaat overigens wel het risico dat de crème vervliegt en je daardoor te weinig opbrengt.

Quote Als je in een jaar tijd de tube niet leeg smeert, heb je sowieso te weinig zonnebrand gebruikt Marjolein Leenarts, dermatoloog

Natte theedoek

Een ongeopende fles of tube zonnebrand blijft 2,5 jaar houdbaar. Is de crème wel open, dan neemt na 12 maanden het effect van de zonnefilter langzaam af, zegt Leenarts. ,,Maar als je in een jaar tijd de tube niet leeg smeert, heb je sowieso te weinig zonnebrand gebruikt.’’

Hoe kun je het best de schade beperken als je tóch verbrand bent? ,,Voorlopig uit de zon blijven, zodat het niet nog erger wordt’’, zegt Leenarts. Een after-sun of andere crème kan verlichting geven. ,,Maar veel van deze crèmes hebben stoffen als parfums en alcohol wat de huid alleen nog maar meer zal irriteren.’’ Door de zon droogt de huid erg uit. ,,Een crème kan dan wel helpen om de huidbarrière te herstellen.’’ Verbrande schouders of dijen kunnen ook gewoon heel pijnlijk zijn. ,,Dan kan een koud kompres, zoals een natte theedoek, verlichting bieden.’’

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.