Irene maakt zich zorgen: ‘Bijna alles waar een 6-jarige naar uitkijkt ging dit jaar niet door’

Alleen­staan­de moeder Lenne (23) gaat viraal na halen propedeuse ondanks haar thuissitua­tie

5 februari Op social media gaan veel verdrietige posts rond over mensen die hun baan verliezen en hun studie niet voort kunnen zetten vanwege corona. Hierdoor kunnen we soms snakken naar wat positiviteit. Daar zorgt moeder Nelleke voor, die op Twitter viral gaat met een post over haar dochter Lenne die ondanks dat ze een alleenstaande, jonge moeder is haar propedeuse in één keer behaalde tijdens corona.