Is de hoogbegaafde Belle een gehandicapte op school? ‘Iedereen die er werkte, dacht: wat een dom kind’

Het was dinsdag even muisstil in de zaal toen de brief van de hoogbegaafde Belle (haar naam is in dit artikel gefingeerd uit privacyoverwegingen), die inmiddels op het gymnasium zit, werd voorgelezen. Ze vertelt daarin over haar verwoeste basisschooltijd. ,,Iedereen die er werkte, dacht: wat een dom kind, die heeft alleen maar hulp nodig.” Dat zorgde voor buikpijn, verdriet, boosheid en ziekte, schrijft Belle. Uiteindelijk komt ze thuis te zitten. ,,Mijn energie was helemaal op: ik was uitgeput. School deed niets om te zorgen dat ik opknapte zodat ik weer terug kon. Iedere dag word ik nog verdrietig en boos doordat ik dit heb meegemaakt.” Een indrukwekkend verhaal, aldus de voorzitter van het College.