Is een samenleving waar ‘veiligheid voorop’ staat eigenlijk wel leefbaar?

Het waait stevig. De takken van de grote perenboom in onze tuin zwaaien heftig heen en weer, de tuinstoelen zijn omgevallen. Mijn dochtertje staat voor het raam naar buiten te kijken. ‘Mag ik morgen wel naar school?’ vraagt ze. ‘Tuurlijk,’ reageer ik verbaasd. Maar volgens haar is dat helemaal niet zo logisch, ‘want de vorige keer dat het slecht weer was, moesten we ook thuisblijven’.