Is het goed om baby’s elke dag te wassen, of juist niet? Een dermatoloog geeft antwoord

De keuze aan verzorgingsproducten voor baby’s en kinderen is enorm, maar wat is nu wel en niet belangrijk voor hun persoonlijke hygiëne? Marjolein Leenarts, dermatoloog bij het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, geeft antwoord.

Hoe vaak moeten baby’s en jonge kinderen nu echt in bad of onder de douche?

,,Uit een onderzoek dat ik deed onder 1021 ouders, blijkt dat veel ouders zich schuldig voelen als ze hun baby of kind niet dagelijks wassen. Maar dat is echt niet nodig; jonge kinderen hoeven maar twee tot drie keer in de week in bad of onder de douche. Te veel badderen of douchen is niet goed voor de huid en zelfs schadelijk als je kindje een droge huid heeft. Door watercontact droogt de huid namelijk uit. Na een bad of douche verdampt het water en trekt het vocht mee uit de huid. Zeker in de winter krijgen mensen hier snel last van, omdat de huid dan al extra te lijden heeft door weer en wind. Met ouderwets wassen met een washandje is natuurlijk ook helemaal niks mis.”

Kan het kwaad als je bij je baby vooral billendoekjes gebruikt, in plaats van een washandje?

,,In principe is er niks mis mee, maar kies liefst wel voor babydoekjes zonder parfum en andere allergenen. In Europa heeft 27 procent van de volwassenen een contactallergie, en die ontwikkel je door steeds weer blootstelling aan een bepaalde stof, zoals parfum. Parfum is de grootste veroorzaker van dit soort contactallergieën.”

Quote Vanaf een jaar of 9-10 is wassen voor de hygiëne echt belangrijk. Dit heeft te maken met de zogenaamde apocriene zweetklie­ren Marjolein Leenarts, dermatoloog

Is je kind pas schoon na wassen, douchen of badderen met zeep en shampoo?

,,Douchen of badderen met zeep waarin parfum zit, raad ik als dermatoloog af. Om dezelfde reden als de billendoekjes; je kunt er huidproblemen door ontwikkelen en het droogt de huid vaak alleen maar uit. Je kunt wel kiezen voor parfumvrije producten, zeepvrije producten of producten op oliebasis. Maar het is niet vies en zeker niet slecht om alleen water te gebruiken. Bij baby’s is shampoo überhaupt niet nodig: de hoofdhuid maakt nog geen talg aan, dus haartjes worden echt niet vet. Vanaf de dreumesleeftijd kun je eens per week beginnen met een milde shampoo, bijvoorbeeld.”

Vanaf welke leeftijd is het belangrijk om kinderen wél dagelijks goed te wassen of te laten douchen?

,,Vanaf een jaar of 9-10 is wassen voor de hygiëne echt belangrijk. Dit heeft te maken met de zogenaamde apocriene zweetklieren die rond die tijd beginnen te werken. Deze zitten vooral in de oksels en schaamstreek. Het vocht uit die klieren kan, geholpen door bacteriën op de huid, een typische zweetgeur geven. Dat merk je als ouder dus snel genoeg.”

Kan een jong kind ziek worden door een gebrek aan persoonlijke hygiëne?

,,Nou, wat eigenlijk vaker voorkomt, is het tegenovergestelde: overmatige hygiëne in de vorm van handen wassen en douchen, is een veel voorkomende oorzaak van eczeem. Maar uiteraard is het, zeker in deze tijden, belangrijk om je handen regelmatig te wassen. Tussen te weinig haren wassen en hoofdluis krijgen, bestaat overigens ook geen aangetoond verband.”

Rutger pakt de bus in Breda en komt terecht in een bevalling. ,,Ik kijk naar de baby, een jongen. Hij trilt, heeft een wat paarsblauwe kleur en is gestopt met huilen. Maar hij ademt.” Lees zijn verhaal op Ouders van Nu. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.