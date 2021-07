Jani vreest vakantieverveling dochter (13): ‘Ik overweeg haar extra geld te geven’

Goed opgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op het opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Jani (40) wil haar dochter (13) graag vakantiegeld geven om de zomervakantie te overbruggen, maar twijfelt over het bedrag en de vorm.

,,Mijn dochter is dertien jaar. Sinds ze op de middelbare school zit is haar wereld veel groter geworden. Ze gaat graag ijsjes halen en naar de film bijvoorbeeld”, vertelt moeder Jani. En dat kost natuurlijk geld. ,,Ze krijgt zakgeld, maar daar kan ze het niet allemaal van bekostigen. Vooral niet als ze tijdens de zomervakantie nog meer tijd heeft voor dit soort uitjes.” Daarom overweegt Jani ‘vakantiegeld’. ,,Maar ik weet niet zo goed hoe ik dit vorm moet geven.”

Quote Ik overweeg haar dus een bedrag te geven voor de hele zomervakan­tie Moeder Jani

Vast bedrag

Jani twijfelt allereerst over de hoogte van het bedrag. ,,Als gezin hebben we ook geld nodig, voor bijvoorbeeld de camping en dagjes uit. Als we dan ook nog 200 euro aan mijn dochter moeten geven voor de vakantie, dan gaat het geld er hard doorheen”, legt ze uit. ,,Daarnaast wil ik ook dat ze de waarde van geld inziet en niet denkt: mama betaalt het wel weer. Maar ik wil ook niet dat ze bij ieder uitje haar hand moet ophouden. Ik overweeg haar dus een bedrag te geven voor de hele zomervakantie. Dat moet dan wel buiten haar broertje van acht om, want anders wil hij dat ook.”

Budgetexpert geeft zakgeldtips: ‘Begin met een euro per week’

Kinderen en zakgeld: het blijft een ingewikkeld ding. Want wanneer begin je ermee en welk bedrag geef je jouw kind? Budgetexpert Joëlla Opraus geeft een paar handige zakgeldtips. Lees het artikel bij Kek Mama. Haar dochter laten werken voor een extraatje, dat ziet ze ook nog als optie. ,,Maar omdat ze dertien is, mag ze nog niet zo veel. Een folderbaantje zou misschien kunnen. Zelf denk ik eraan om haar huishoudelijke klusjes te geven. En haar dan bijvoorbeeld vijf euro te betalen voor het schoonmaken van de badkamer. Tegelijkertijd ben ik dan bang dat ze op die manier leert dat ze altijd geld krijgt voor het helpen in huis, terwijl ik wil dat ze ook soms helpt zonder dat daar iets tegenover staat.”

Financieel zelfredzaam

Vakantiezakgeld is volgens orthopedagoog Bryan van Dansik een mooi middel om kinderen op een speelse en laagdrempelige manier om te leren gaan met de waarde van geld. Daarom adviseert hij het vakantiezakgeld in een keer – en contant – aan het kind te schenken. ,,Kinderen leren zo zelf keuzes te maken over het uitgeven van hun geld. Het is beter om het geld fysiek te geven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mensen bij het pinnen, de waarde minder voelen.”

De orthopedagoog ziet veel ouders worstelen met de hoogte van het vakantiezakgeld. ,,Ik adviseer ouders om het reguliere zakgeld aan te houden en indien de financiële positie van de ouders het toelaat, het zakgeld iets te verhogen tijdens de vakantie. Krijgt een kind normaal gesproken zes euro zakgeld, dan maak je er tijdens de zomer een tientje van.”

Quote Pols tussen­tijds hoe het vakantie­zak­geld ervoor staat. Is het er al doorheen, heeft een kind tekort of spaart hij ergens voor? Bryan van Dansik, orthopedagoog

Samen plannen maken

Na bepaling van de hoogte van het vakantiezakgeld is het tijd om met je kind in gesprek te gaan. ,,Maak het vakantiezakgeld onderwerp van gesprek aan tafel. Vraag een kind naar zijn of haar plannen met het vakantiezakgeld”, tipt hij. ,,Pols tussentijds hoe het vakantiezakgeld ervoor staat. Is het er al doorheen, heeft een kind tekort of spaart hij ergens voor? Het is een leuk gesprek om met je kind te voeren. Hierbij is het belangrijk dat kinderen fouten mogen maken. Ouders kunnen hen hier helpen lessen uit te trekken”

Wat betreft jongere broertjes of zusjes: die mogen best weten dat een oudere broer of zus vakantiezakgeld krijgt. ,,Een kind van acht heeft een ander uitgavenpatroon dan een kind van dertien. Daarom hoef je vakantiezakgeld niet per definitie gelijk te trekken wanneer er sprake is van een groot leeftijds- of ontwikkelingsverschil tussen kinderen. Het is wel aan te raden om aan jonge kinderen uit te leggen: als jij die leeftijd hebt, krijg je ook dat bedrag aan vakantiezakgeld. Zo is het duidelijk voor het broertje of zusje en voorkom je negatieve gevoelens.”

Kinderen betalen voor klusjes in huis is een goed alternatief wanneer het vakantiezakgeld ontoereikend is voor de plannen die zij hebben gemaakt. ,,Op die manier leren ze al vroeg: voor wat hoort wat. Maar kinderen hebben na een druk schooljaar ook zomervakantie nodig.”

Quote Ouders zijn geneigd geld te geven, zodat kinderen continu wat te doen hebben. Maar verveling is juist goed voor kinderen Bryan van Dansik, orthopedagoog

Verveling

Vakantiezakgeld hoeft geen middel te zijn om verveling te bestrijden, benadrukt de orthopedagoog. ,,Laat kinderen zich vervelen. Ouders zijn geneigd geld te geven, zodat kinderen continu wat te doen hebben. Maar verveling is juist goed voor kinderen; zo leren ze interne onrust te reguleren en trainen ze tegelijkertijd hun creativiteit om een leuke bezigheid te verzinnen. Als kinderen zich nooit vervelen, worden ze afhankelijk van geld of hun ouders om hun interne onrust te reguleren”, aldus Van Dansik.

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.