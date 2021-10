Je biologische klok stilzetten? Steeds meer jonge dertigers laten hun eicellen invriezen

Je eicellen invriezen om je kinderwens uit te stellen? Zonder medische reden – denk: kans op onvruchtbaarheid door een behandeling tegen kanker – hoefde je tot tien jaar geleden niet aan te kloppen bij een vruchtbaarheidskliniek of ziekenhuis in Nederland. Inmiddels komt in principe iedere vrouw tot 40 jaar in aanmerking voor ‘vitrificatie’ van eicellen, zoals de ultrasnelle invriesmethode heet, en dat is terug te zien in de cijfers.