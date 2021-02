Je huilende baby helpen met slapen? De babyslaapcoach geeft tips

Nicole uit Eerbeek helpt moeders met boze kinderen omgaan: ‘Vaders vinden dat lastiger’

29 januari Papa en mama werken thuis, de school is dicht en veel leuke uitjes zitten er niet in in deze coronatijd. Steeds meer kinderen zijn daar gefrustreerd over, merkt kindercoach Nicole van der Maten uit Eerbeek. Om moeders een steuntje in de rug te geven, organiseert ze een vriendinnenworkshop. ,,Als je hetzelfde hebt meegemaakt, begrijp je heel goed hoe die andere moeders zich voelen.’’