Je kind de hele nacht laten luisteren naar witte ruis: waarom zou je?

Je kind beter laten slapen door hem of haar in bed te laten luisteren naar witte ruis. Sommige ouders zweren erbij, anderen vinden het maar niks. Maar kan het ook echt helpen? En zijn er nog andere kleuren ruis die een positieve werking op het slapen van je kind hebben? Kinderslaapcoach Nathalie Schittekatte van Snuggles & Dreams legt uit wat geruis met je baby doet.

Witte ruis, wat is dat precies?

Schittekatte: ,,Je kunt het het beste vergelijken met wat je hoort als je radio stoort, een zoemend geluid. Het geeft een constante ‘storing’ aan, waardoor andere geluiden in de omgeving minder hoorbaar zijn. Het wordt daarom ook wel een ‘geluidsdeken’ genoemd. Je filtert er andere geluiden mee, zoals een stoel die in een ruimte naast de slaapkamer omvalt of een harde lach beneden tijdens een familiefeestje. Omdat witte ruis de hersenen helpt om onaangename geluiden te filteren, kan het niet alleen op volwassenen, maar ook op kinderen een positieve invloed hebben.

..Vooral bij pasgeboren baby’s raad ik het gebruik van witte ruis aan. Baby’s kunnen in de baarmoeder al horen, waardoor ze gedurende de zwangerschap aan allerlei geluiden worden blootgesteld. De hartslag van de moeder is hierbij de belangrijkste.

Het is een constant ritme, wat de baby vaak kalmerend vindt. En als hij eenmaal geboren is, dan kan witte ruis hetzelfde kalmerende effect hebben. Hierdoor wordt de baby minder afgeleid door geluiden van ‘buitenaf’ en slaapt doorgaans beter.”

Je hoeft het alleen maar aan te zetten?

,,Dat klopt. Er zijn speciale apparaatjes die witte ruis afspelen, maar je kunt ook gratis apps downloaden. Let er overigens wel op dat je iets neemt dat continu wordt afgespeeld. Er mag dus geen einde aan komen, want dan valt de ‘deken’ weg en kan je kindje alsnog plotseling wakker worden.

,,Het volume moet trouwens ook goed ingesteld zijn. 50 tot 60 decibel is meer dan genoeg. Dit is te vergelijken met het geluid van een douche die aanstaat. Als je eronder staat, hoor je meestal niet goed wat iemand op een andere plek in de badkamer tegen je zegt.”

Wat als je kind al wat ouder is en slecht slaapt. Werkt witte ruis dan ook?

,,Jazeker, het is geschikt voor alle leeftijden en heeft ook geen inwerkingstijd of iets dergelijks. Wel moet ik erbij zeggen dat witte ruis geen wondermiddel is. Als je kind een bepaalde slaapassociatie heeft, hij wordt bijvoorbeeld elke keer in slaap gewiegd of drinkt altijd een flesje melk om mee in slaap te vallen, dan is het niet zo dat hij daar met witte ruis meteen vanaf is. Slaapassociaties moet je altijd langzaam afbouwen en witte ruis moet je meer zien als iets waardoor je kind beter kan ontspannen.”

Kan het geen kwaad voor de hersenen, continu dat ruisende geluid?

,,Die vraag krijg ik inderdaad vaker, maar ik kan iedereen geruststellen: het luisteren naar witte ruis is niet gevaarlijk. Dat concludeer ik uit verschillende Amerikaanse studies (zoals ‘White noise and sleep induction’ en ‘Hazardous sound outputs of white noise devices intended for infants’), die ook de positieve effecten van witte ruis op het slaapgedrag van kinderen bewijzen. Wel is het natuurlijk belangrijk dat de ruis niet te luid staat en enkel gebruikt wordt tijdens het slapen.”

Stel: je hebt een tweeling die slecht slaapt. Kan witte ruis dan helpen?

,,Absoluut, dan raad ik ook altijd aan. Tweelingen kunnen elkaar behoorlijk wakker houden, ook als ze allebei in een eigen bedje slapen. Daarom kan het handig zijn om de witte ruis tussen hen in te zetten. Ze krijgen dan alle twee die geluidsdeken over zich heen, waardoor de kans kleiner is dat ze van elkaar wakker worden.

,,Wat ik in mijn praktijk verder vaak hoor, is dat kinderdagverblijven in de slaapkamers van de kinderen ook witte ruis afspelen. Meestal slapen meerdere baby’s en peuters samen in één zaal, dus bij hen werkt het hetzelfde als bij tweelingen. Ze worden door de witte ruis minder gestoord en slapen hierdoor beter.”

Zijn er ook nog andere kleuren ruis die kunnen helpen?

,,Goede vraag. Ik heb wel eens gehoord van roze en bruine ruis, maar die werken meestal niet zo goed als de witte variant. Dit komt door de lagere frequenties die de andere kleuren hebben. Hierdoor worden ze minder goed opgenomen door je hersenen, ook als je het volume hoger zet.

,,Het kan overigens ook iets persoonlijks zijn. De één vindt roze ruis misschien beter dan wit, maar zelf geef ik voor kinderen de voorkeur aan wit. Daarvan weet ik dat het goed kan werken. Mocht je twijfelen of het ook voor jouw kind geldt, dan zou ik zeggen: probeer het gewoon eens. Als het niet bevalt, kun je er altijd nog mee stoppen.”

