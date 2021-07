Jenny’s zoontje (3) heeft moeite met nieuwe situaties: ‘Hij zat huilend bij het consultatiebureau’

Goed opgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op het opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Jenny (32) vraagt zich af hoe ze om kan gaan met de emotionele en angstige reacties van haar zoontje (3) tijdens nieuwe situaties.

,,Onlangs moest ik met mijn zoontje naar het consultatiebureau”, vertelt ze. ,,Ik weet dat hij dit soort dingen spannend vindt, dus ik bereidde me al voor op zenuwen en gehuil. Dat was inderdaad het geval.” Het is niet de eerste keer dat haar zoontje emotioneel wordt tijdens nieuwe of sociale afspraken. ,,Ik heb het eerder ook meegemaakt bij bijvoorbeeld de kapper of in de speeltuin. Zijn angst uit zich op verschillende manieren. Soms kijkt hij de kat uit de boom en is hij heel verlegen, maar hij kan ook helemaal hysterisch worden.”

Quote Ik vraag me af of we hem soms meer moeten pushen om iets te doen of anders moeten voorberei­den op bepaalde situaties Jenny (32)

Jenny probeert rustig te blijven als haar zoontje emotioneel reageert. ,,Ik push hem nooit dat hij iets moet doen. Vaak doe ik eerst iets voor, of herinner ik hem eraan dat iemand die hij kent iets ook gedaan heeft. Zodat hij zich gesterkt voelt.” Het zoontje van Jenny is altijd zo geweest. ,,Hij is nog jong, dus dat vind ik in principe niet erg. Maar als hij straks naar school moet, wil ik niet dat hij daar een vervelend gevoel over heeft. Ik vraag me af of we hem soms meer moeten pushen om iets te doen of anders moeten voorbereiden op bepaalde situaties.”

Angst bij kinderen

Honden, vuur, de zee: soms is het nuttig dat je kind ergens bang voor is. Maar kinderen kunnen ook bang zijn voor iets onschuldigs. Hoe neem je die angst weg? Pedagoge José Sagasser geeft tips, lees het bij Ouders van Nu. Het gedrag treedt niet alleen op bij nieuwe situaties, ook op mensen die haar zoontje kent reageert hij soms emotioneel. ,,Van kleins af aan vindt hij bepaalde mensen eng. Hij had het lang met mijn zusje, die vaak donkere oog make-up draagt. Dan stelt hij zich onzeker en afwachtend op.” Jenny heeft veel begrip voor het gedrag van haar zoontje, omdat ze als kind zelf ook zo was. ,,Ik kan het nog steeds wel hebben. Eerst de situatie scannen, dan pas iets durven zeggen of doen. Mijn ouders waren heel erg van: hup, niet zo moeilijk doen. Ik voelde me daardoor niet altijd begrepen en probeer bij mijn zoontje het tegenovergestelde te doen.”

Keuze bij het kind leggen

Orthopedagoog Annalotte Ossen ziet dit gedrag vaker bij kinderen in haar praktijk. ,,Waarom reageert het ene kind enthousiast op een bezoekje bij de kapper en vindt een ander kind het doodeng? Dat is lastig te zeggen. ,,Ieder kind is verschillend en het gedrag van Jenny’s zoontje kan veel mogelijke oorzaken hebben. Sommige kinderen zijn nu eenmaal meer introvert. Ervaringen in het verleden kunnen ook een rol spelen”, legt ze uit. ,,Mogelijk is er eerder een vervelende ervaring geweest bij bijvoorbeeld het consultatiebureau of de kapper.” Het is goed om in zo’n geval gewoon terug te gaan. ,,Probeer het dan in stapjes op te bouwen en te onderzoeken waar de angst precies zit.”

Verder adviseert de orthopedagoog om de regie vaker bij je kind te durven leggen. ,,Dat hangt van de situatie af, maar soms is dat goed mogelijk. Vraag of je kind ergens klaar voor is, of wanneer hij ergens mee wil beginnen. Als Jenny met haar zoontje naar de speeltuin gaat, zou ze dat bijvoorbeeld kunnen proberen. Misschien wil hij het eerste half uur op een bankje naar de andere kinderen kijken, maar durft hij daarna wel van de glijbaan. Dan kan hij zelf voelen wanneer hij er klaar voor is, in plaats van dat het opgedrongen wordt.”

Quote Geef bij je kind aan dat je merkt dat het te snel gaat en dat jullie je samen even gaan afzonderen. Zo kan je kind kalmeren Orthopedagoog Annalotte Ossen

Kalmeren

Ossen raadt Jenny aan om in situaties waarbij het escaleert, zoals bij het consultatiebureau, te kiezen voor een cooldown moment. ,,Als ouder heb je altijd een keuze. Daarmee bedoel ik dat je ook even uit de situatie kan stappen als je merkt dat een kind gestrest raakt”, legt ze uit. ,,Geef bij je kind aan dat je merkt dat het te snel gaat en dat jullie je samen even gaan afzonderen. Zo kan je kind kalmeren.” Volgens de orthopedagoog handelt Jenny over het algemeen verstandig. ,,Ze kiest ervoor om begripvol zijn en hem de ruimte te geven. Dat is heel belangrijk.”

Daarbij is het belangrijk om je kind als ouder vertrouwen mee te geven. ,,Laat merken aan je kind dat je weet dat het wel goedkomt. En vergeet niet: je bent geen slechte moeder als je kind huilt bij het consultatiebureau, de kapper of de speeltuin.”

