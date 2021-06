Jeugdbescherming staat op ‘klappen’: ‘Hebben het werk kapot geprotocolleerd’

Drentse docent hit op TikTok: ‘Ik had ook niet verwacht dat het zo enorm uit de hand zou lopen’

22 mei Het begon eerder dit jaar als pr-experiment, maar een paar maanden later is het aardig uit de hand gelopen. Docent Willemijn van Brenk uit Nieuw-Amsterdam is een regelrechte hit op TikTok. In haar (bijna reality-tv-achtige) filmpjes zie je haar lesgeven en op karakteristieke wijze praten met haar puberende leerlingen. In enkele maanden tijd is haar account enorm gegroeid en bereikt ze miljoenen kijkers.