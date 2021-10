Jolanda was op haar 8e slimmer dan haar ouders: ‘Ze wisten niet hoe ze voor me moesten zorgen’

Borst geven en luier verschonen tijdens het eten? Bij familie­café ’t Nestje is het volkomen normaal

30 september De borst geven of een luier verschonen tijdens het eten? Bij veel eetgelegenheden is dat nog steeds een probleem. ,,Ik voelde me gestraft, omdat ik moeder ben. Je mag toch ook als gezin genieten in een restaurant?” Bij familiecafé ’t Nestje voelen ouders zich wél thuis.