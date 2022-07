Juf Marieke heeft vakantie: ‘Heel gek is dat, een school die stil en compleet opgeruimd is’

MARIEKE DOET DE PABO Aftellen tot het schoolreis­je, ook bij Marieke ging het langzaam­aan kriebelen toen ‘S-day’ in zicht kwam

De onrust begon al een week of vier geleden. Een aftelkalender bood enige soelaas tegen de dagelijkse vraag ‘of we nou al op schoolreisje’ gingen’. Op mijn lesdagen noteerde ik iedere dag ook op het Digi-bord het aantal dagen tot S-day. Duidelijk zijn is de grootste les die ik dit jaar in groep drie heb geleerd. Duidelijkheid zorgt voor rust.

29 juni