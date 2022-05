Junus (6) vraagt: ‘Waarom is snoep ongezond?’

In het keukenkastje op de bovenste plank staat een trommel. Als je een kruk tegen het aanrecht zet, daarop gaat staan en je hélemaal uitstrekt, dan kun je erbij. Als je zes jaar bent en in het huis van Junus woont tenminste. En erbij willen kunnen is handig. Er zit namelijk snoep in de trommel. Junus: ,,Wij mogen elke dag meestal één snoepje. Vaak neem ik zo’n enge oogbal die we nog van Halloween over hebben. En we krijgen ook weleens snoep van de buren. Ik weet dat veel snoep eten niet zo goed voor je is, maar ik vind het zo lekker dat ik denk dat ik als ik later op mezelf woon, ik elke dag heel veel zakken snoep ga kopen.” Dat de meeste kinderen (én grote mensen) dol zijn op snoepen is duidelijk. Maar waarom is het dan toch zo ongezond?

Suiker als brandstof

Eva Corpeleijn is voedingswetenschapper bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter van de Nederlandse associatie voor de Studie van Obesitas. ,,Suiker is in je lichaam een brandstof”, zegt Corpeleijn. ,,Net als vetten en eiwitten, geeft suiker je energie waardoor je kunt bewegen en in leven blijft. Omdat je lichaam suikers goed kan gebruiken en verteren, zijn ze helemaal niet zo slecht. Maar te veel suikers zijn niet goed.”

Eva Corpeleijn

Vitamines mislopen

Omdat voedsel met suiker erin zo lekker is, eten mensen er al snel te veel van. En dat heeft volgens Corpeleijn gevolgen. ,,Je lichaam kan teveel suikers niet goed verteren. Je wordt dan dik. Ook bevat voedsel met veel suiker erin vaak ook dingen niét. Vitamines, mineralen en bouwstoffen bijvoorbeeld. En dat is nou juist wat een lichaam wel nodig heeft. Voedsel met veel suiker noemen we lege calorieën. Als je te veel lege calorieën eet, loopt je lichaam dus bouwstoffen en vitamines mis. En dat is precies wat er gebeurt als je snoep eet.”

Maar als te veel snoep eten niet goed voor je is, waarom is het dan zo lekker? Corpeleijn: ,,De reden dat je lichaam behoefte heeft aan suiker, kun je herleiden naar de tijd dat mensen hun voedsel nog in het bos zochten. Suiker is een goede energiebron. Als er geen overvloed aan eten beschikbaar is, dan is het goed om meer te eten van iets waar veel energie inzit. Vroeger lag er natuurlijk geen snoep in het bos, maar wel rijp fruit! En dat was een ideaal maaltje om je energiepeil mee aan te vullen.”

Met mate

Moet je je kind dan helemaal geen snoep geven? Volgens Corpeleijn is dat niet nodig. ,,Een kind mag best weleens een snoepje, een koekje of een zoet drankje. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat het een traktatie is. Het moet geen vervanging van een maaltijd worden of om trek mee te stillen. Je trek verdwijnt veel sneller als je iets hebt om op te kauwen, in plaats van een koekje dat je zo hebt weggeslikt. Een snoepworteltje of een appel bijvoorbeeld!”

Junus denkt even na over zijn toekomstbeeld van een leven op kamers vol zakken snoep. Dan schudt hij zijn hoofd. ,,Nee, ik denk toch dat ik later niet alleen maar snoep ga kopen. Ik heb weleens heel veel snoep in een keer gegeten en toen kreeg ik buikpijn. En ik vind paprika en snoeptomaatjes ook heel lekker, hoor. En aardbeien, vooral in de zomer. Dat zijn eigenlijk ook net snoepjes! Net als rozijnen en dadelballetjes. Geef mij maar gewoon van alles een beetje.”

