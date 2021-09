Katlijn (37) kampt met oppasprobleem: ‘Ik wil mijn kinderen vaker alleen thuis laten, kan dat?’

Goed OpgevoedDoe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Moeder Katlijn (37) heeft twee kinderen (10) en vraagt zich af of en hoelang ze hen alleen thuis kan laten als zij straks lange werkdagen maakt.

,,Afgelopen zomervakantie begon het probleem. Ik moest werken, maar de opvang was dicht”, begint de moeder. ,,Mijn kinderen waren gewend om af en toe een uurtje alleen thuis te blijven, maar nooit een halve of zelfs een hele dag.” Ze besloot de sprong te wagen en haar kinderen een halve dag alleen thuis te laten. ,,Ik heb het in eerste instantie met de kinderen besproken of zij open stonden voor alleen thuis zijn. Zij zagen het enorm zitten.”

Katlijn vond het daarentegen wel heel spannend. ,,Daarom heb ik vooraf duidelijke afspraken met ze gemaakt. Ze moesten van mij samen ontbijten en zelf de tafel dekken en afruimen”, vertelt ze. ,,Dat hebben ze keurig gedaan. Ook hadden we afgesproken dat ze geen chips en cola mochten eten en drinken terwijl ze alleen thuis waren”, vertelt ze. ,,Verder heb ik de kinderen uitgelegd dat de buren thuis zijn en ze daar in geval van nood naartoe kunnen.” De ochtend is goed verlopen en Katlijn denkt dat het alleen thuisblijven voor herhaling vatbaar is. Maar ik merk dat ouders in mijn omgeving nogal gemengde ideeën hebben over hoelang je je kind alleen thuis kunt laten.”

Mariana en haar man Sybren laten hun kinderen wekelijks twee uurtjes alleen. ,,We dronken nog een wijntje en een bordje oesters. En toen we keurig na twee uur thuis kwamen, rozig en giechelig, hadden de kinderen onze afwezigheid amper opgemerkt.” Lees het verhaal op Kek Mama.

De moeder is benieuwd wat professionals over het alleen thuis laten van kinderen adviseren. ,,Mijn kinderen gaan volgend jaar naar de middelbare school en dan gaat het oppasprobleem alleen maar groter worden door mijn werkdagen. Ik wil ze dan eigenlijk een volledige werkdag alleen thuis laten zijn”, legt ze uit. ,,Ik hoop dus dat ik ze steeds vaker en langer alleen kan laten. Ik heb ook het gevoel dat ze het aankunnen, maar ik vraag me wel af hoe ik dit het beste aan kan pakken.”

Afspraken maken

De aanpak van Katlijn is een mooi begin, stelt orthopedagoog Mariëlle Beckers. ,,Ieder kind is anders, dus het is lastig om te zeggen vanaf welke leeftijd je een kind alleen thuis kunt laten. Maar over het algemeen geldt dat je vanaf een jaar of zeven al kunt experimenteren met het alleen thuis laten zijn van je kind, wanneer je bijvoorbeeld een boodschap gaat doen.” Kijk daarbij wel goed naar het karakter van jouw kind. ,,Sommige kinderen vinden het doodeng om alleen thuis te blijven. Dan moet je er voorzichtiger mee omgaan.”

Volgens Beckers is het voordelig dat de kinderen van Katlijn samen alleen thuis kunnen blijven. ,,Als een kind helemaal in zijn eentje de hele dag thuis is, kan een dag lang duren. Een kind kan zich flink gaan vervelen en het kan ook best spannend zijn”, vertelt Beckers.

Het alleen thuislaten van je kinderen kun je steeds verder opbouwen. ,,Katlijn is nu begonnen met een halve dag en dat kan ze gaan opbouwen naar een hele dag. En als kinderen het niet al te spannend vinden, kun je ze ook eens ’s avonds alleen thuis laten zijn.”

Quote Het opzoeken van grenzen maakt kinderen later juist zelfstan­dig. Accepteer dat een kind zich mogelijk niet aan alle regels gaat houden Mariëlle Beckers

Niet tracken

Tegenwoordig zijn er allerlei digitale middelen voorhanden om je kinderen in de gaten te houden. Van trackapps op smartphones tot camera’s in huis. Beckers raadt het sterk af. ,,Je ontneemt kinderen hiermee de kans om zelf te ontdekken en experimenteren. Er is toch niks leukers dan stiekem de snoeppot leegeten”, aldus de orthopedagoog. ,,Het hoort bij de ontdekkingstocht van een kind. Het opzoeken van grenzen maakt kinderen later juist zelfstandig. Accepteer dat een kind zich mogelijk niet aan alle regels gaat houden”, stelt de opvoedprofessional. ,,Gebruik een trackingapp dus alleen als het echt noodzakelijk is en geef je kind vertrouwen. Het zetten van een camera op een kind is bovendien ook schending van privacy.”

Beckers vindt het sterk van Katlijn dat ze vooraf afspraken heeft gemaakt met de kinderen. ,,En vooral ook goed om afspraken te maken over noodsituaties. Weten ze wat ze moeten doen in geval van nood? Bijvoorbeeld als ze een appel schillen en per ongeluk in hun vinger snijden. Dat is eveneens een goede graadmeter of je je kinderen überhaupt alleen thuis kunt laten”, vertelt ze. ,,De kans is klein, maar houd er ook rekening mee dat jou als ouder buiten de deur iets kan overkomen waardoor kinderen onverhoopt nog langer alleen thuis zijn. Zorg ook dat ze dan weten wat ze moeten doen.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.