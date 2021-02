Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 327. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Deze column gaat nergens over. Dus als u haast hebt, kunt u ‘m gerust overslaan. Geen angst vandaag, geen zorgen, geen gedoe over een p*nd*m**. Niks. De dag en de column beginnen met verwachting. Niet de verwachting van de media, die ons al dagen voorbereiden op de sneeuwstorm van de eeuw, waardoor je weet dat wat er ook gebeurt, het wel een beetje zal tegenvallen. Maar de verwachting van twee kleine kinderen die al een paar dagen horen dat het gaat sneeuwen en die ‘s morgens vroeg hun bedjes uitkomen en de gordijnen van hun slaapkamer opendoen en ja, ja, daar is het. ,,Het heeft gesneeuwd!’' In de achtertuin en kijk nou, voor ligt ook. Papa, mama, we moeten naar buiten.

Tuurlijk moeten we naar buiten. Want dit is de eerste echte sneeuw van hun leven. Maar eerst een boterham en wat drinken. Nou ja oké, daarvoor even de tuin in en een sneeuwbal van je papa tegen je pyjama en een teruggooien en dan toch wat ontbijten en dan de jassen aan en oeps, dan manifesteert zich het mysterie van de handschoenen. De hele doos zit vol met handschoenen, maar enkel linkerexemplaren.

Ik zei al, deze column gaat echt nergens over, maar een interessant verschijnsel is het. Kennelijk is er naast de eenzamesokkenhemel ook een voor handschoenen. Uiteindelijk vinden we ongeveer matchende paren en gaan de laarzen aan, de mutsen op. Dan met de slee de straat op, jawel, de slee die ik al een paar dagen geleden heb uitgegraven uit de kelder, terwijl ik ook niet wist of ie daadwerkelijk van pas zou komen. Maar zo’n dag is het, die zich gewoon ontwikkelt volgens heel logische en vrolijke patronen. En trekken aan dat touw, door de straten en dan de heuveltjes van het park op en af. Koud worden ze en en daarom gaan we terug en aan de warme chocomel en een spelletje aan de grote tafel.

Dan moeten we naar de Turkse bakker. De kleinste is nog aan het bijkomen, maar de grote wandelt weer vrolijk mee. En de bakker heeft pinstoring, maar het is een oud-Hollandse dag en daarom vertrouwt iedereen elkaar en beloof ik straks wat geld over te maken. ,,Geen probleem.’' Zo’n dag hè. Teruglopend sla ik het lied, ‘sneeuw sneeuw sneeuw, het sneeuwt vandaag’ aan en luid zingend met onze blote hoofden in de sneeuwwind, lopen we naar huis.