Kimberly en Simon verloren binnen een jaar twee keer een kindje tijdens de zwangerschap

Ga één jaar terug in de tijd, en het leven van de Vlaamse Kimberly Verhulst en Simon DeKoning zat nog in een verpakking met een grote roze strik. Corona was een domper, dat wel, maar er waren mooiere dingen om het over te hebben: rond 1 oktober 2020 zouden ze een dochtertje krijgen, het tweede kleinkind in de familie. Er kwam een wiegje in hun nieuwe huis, met een dekentje erin, en Kimberly verloor zich in jasjes, jurkjes en rompertjes.