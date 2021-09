Kind even met auto naar school brengen? Let op: in deze ‘schoolstraat’ worden wagens geweerd

Vera Kuipers was op 9/11 in New York en blikt 20 jaar later terug: ‘Het leek wel een spookstad’

11 september Vera Kuipers herinnert zich het nog goed. Ze was net twee weken op uitwisseling in New York. De lucht was hemelsblauw en het zonnetje scheen. Het leek een mooie dag te worden, maar eenmaal op de universiteit aangekomen, bleek het tegendeel waar te zijn. Een vliegtuig was het WTC ingevlogen. ,,Die dag keken we de dood in de ogen.”