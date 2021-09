Kinderarts en oprichter alcoholpoli doet dringende oproep aan burgemeester: ‘Maak gebruik van mij’

Jaarboek Genoot­schap Oud Westland in teken van nationale zomerbloe­men­ten­toon­stel­ling

6 september Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland heeft het eerste exemplaar van het Historisch Jaarboek Westland ontvangen. De presentatie van het Jaarboek van het Genootschap Oud Westland had dit jaar plaats in een feestelijk versierde Oude Kerk in Naaldwijk. Thema van de bijeenkomst was de nationale zomerbloemententoonstelling, die jaarlijks van 1986 tot 2019 in deze kerk plaatsvond.