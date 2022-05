Kinderdagverblijf voor Oekraïense kinderen: ‘Sommigen moeten overgeven van de stress’

poll In dit ziekenhuis kun je een pretecho krijgen: leuk idee of commercia­li­se­ring van de zorg?

In het Utrechtse ziekenhuis Diakonessenhuis kunnen zwangere vrouwen sinds kort tegen betaling terecht voor een zogenoemde pretecho, een echo van de baby die niet medisch noodzakelijk is. Volgens het ziekenhuis is hier grote vraag naar. Toch klinkt er ook veel kritiek: ,,Het is commercialisering van de zorg.”

12 mei