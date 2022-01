Kinderen en hun financiële opvoeding: ‘Wie materialistisch is, gedraagt zich vaker onethisch’

Geld is een emotioneel onderwerp. Het is een taboe waarover we niet graag spreken. Vaak weten onze vrienden zelfs meer over ons seksleven dan over onze financiële situatie. ,,Toch kan je niet vroeg genoeg met je kinderen over geldzaken praten”, vindt Liesje Vanneste, auteur van ‘Sparen? Kinderspel’, een boek met tips voor ouders die hun kinderen geldbewust willen opvoeden.



Vanneste is docent op een hogeschool en voorzitter van ThinkFin, waar ze fiscale en financiële tips geeft. ,,Ik vergelijk het altijd met seksuele voorlichting. Als je kinderen hierover op jonge leeftijd inlicht, daalt de kans op soa’s en tienerzwangerschappen. Wie goed geïnformeerd is, neemt nu eenmaal betere beslissingen. Met geld is dat precies hetzelfde. Probleem is echter dat mensen niet graag over geld praten, zelfs niet binnen hun gezin. Ouders willen niet aan hun kinderen vertellen hoeveel ze verdienen, uit angst dat zij dat zullen doorvertellen.”