Kinderen en scheiden? 'Zorg voor zo min mogelijk conflict'

Morgen is het de Dag van de Scheiding. Veel advocatenkantoren geven dan gratis juridisch advies over scheiden. Maar hoe communiceer je met je ex-partner en waar kun je terecht als het met jou niet zo lekker loopt? Dat soort praktische vragen hebben eigenlijk alle ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

,,Ouders zitten vaak met de vraag wat voor impact de scheiding op het gezin heeft, ze hebben vragen over hoe ze met hun ex-partner kunnen communiceren, over de afspraken die ze moeten maken. Ook: welke regels hanteer je? Ga je samen naar een oudergesprek op school?”, zegt Mariska Klein Velderman, die meewerkte aan het ontwikkelen van de ScheidingsAtlas, een training van onderzoeksbureau TNO. ,,Of vragen over de opvoeding. Als je je kind niet de hele week bij je hebt, kan het verleidelijk zijn het wat meer te verwennen. Is dat erg of kan ik beter de structuren in stand houden?”

Quote Als ouders meningsver­schil­len hebben, is het belangrijk dat ze dat bespreken op een plek waar het kind niet bij is Mariska Klein Velderman, TNO

Duidelijkheid voor het kind

Perry van de Vrede en zijn partner gingen eind vorig jaar uit elkaar. Samen hebben ze een dochter van 3. ,,Het grootste probleem waar ik tegenaan liep, was de communicatie met mijn ex-partner”, vertelt hij.

Onderzoeksbureau TNO ontwikkelde de ScheidingsAtlas, een training die ouders helpt om uit te vinden hoe je dat doet, ouderschap na scheiding. Op advies van de Raad van Kinderbescherming volgden Perry en zijn ex deze training.

,,Wat me bij is gebleven is de verliescirkel, een rouwproces dat iedereen doormaakt na de scheiding. Als de ander een stapje terug of een stapje verder zit, en je communiceert met elkaar, kan het zijn dat je elkaar niet begrijpt, dat je boodschap helemaal verkeerd overkomt. Het helpt om je daar bewust van te zijn. Dat er meerdere manieren zijn om het ouderschap te verdelen was voor mij ook een nieuw inzicht. Zolang het voor het kind maar duidelijk is wat de situatie is.”

Een van de belangrijkste dingen om te onthouden, zegt Klein Velderman, is het wetenschappelijke inzicht dat het niet goed is voor de ontwikkeling van het kind om in het conflict tussen de ouders terecht te komen. Contact houden met beide ouders is juist wél goed voor ze. ,,Als ouders meningsverschillen hebben, is het belangrijk dat ze dat bespreken op een plek waar het kind niet bij is. We helpen ze daarmee om te gaan door manieren te geven om positiever te communiceren en vanuit jezelf te praten. Dat houdt in dat je geen dingen zegt als: jij doet altijd dit”, zegt Klein Velderman.

‘Bij papa mogen we een halfuur later naar bed. En wel snoep voor het avondeten. Nadat we de hele dag op de iPad mochten.’ Kek Mama zet vijftien herkenbare situaties voor gescheiden ouders op een rijtje.

Een andere vibe

In de praktijk komen er natuurlijk emoties bij kijken en dat maakt het soms lastig, zegt Van de Vrede. ,,Je maakt fouten, het is een soort spier die je moet trainen.” Maar het helpt wel, zegt hij, de communicatie tussen hem en zijn ex is rustiger geworden. ,,Als mijn dochter bijvoorbeeld wordt afgeleverd met nat haar, kan ik zeggen: hoe kan je dat nou doen, je weet dat ze gevoelig is voor kou! Of ik kan zeggen: hee, ze heeft natte haren, heb je een handdoek bij je toevallig? Dan krijg je een heel andere vibe.”

In de situaties dat het stroef blijft lopen, is het van belang om te zorgen dat het kind daar weinig van merkt, zegt Klein Velderman. ,,Als er steeds conflict ontstaat, kan parallel ouderschap heel goed werken: twee verschillende huishoudens met weinig overlap en zo weinig mogelijk contact tussen de ouders. Als dat ervoor zorgt dat er geen ruzie komt, is dat een prima oplossing.”

Voor veel ouders is het ook prettig om de ervaringen van anderen te horen bij zo’n scheidingstraining. ,,Het is geen lotgenotengroep”, lacht Van de Vrede, ,,maar het zijn wel mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat is toch anders dan wanneer je er met vrienden over praat. De ervaringen van andere ouders geven je meerdere handvatten om naar een oplossing toe te werken.”

