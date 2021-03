‘Kinderen moeten dagelijks buitenspelen, geen discussie’

Steeds meer onderzoek laat zien welke voordelen natuur, een groene omgeving en buitenspelen hebben voor kinderen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de nodige vitamine D binnen als ze buitenspelen en komen er zogenaamde geluksstofjes vrij in de hersenen. ,,Vooral als kinderen in een natuurlijke omgeving spelen”, vertelt Ilse Vonder. Ze is orthopedagoog en bestuurslid van de Stichting Groene Pedagogiek. ,,In de natuur zijn helpt de ontwikkeling van kinderen op verschillende vlakken, van cognitief en sociaal-emotioneel tot motorisch en psychisch.”

Taalontwikkeling

In de natuur doen kinderen veel zintuiglijke ervaringen op. Ze voelen aan aarde en ruiken aan bloemen. ,,Een stukje hout optillen en voelen hoe zwaar het is, luisteren naar de vogels: allemaal leermomentjes die je brein helpen groeien”, legt Vonder uit. ,,Het buiten aan den lijve ervaren van begrippen als achteruit, onderdoor, erop: het draagt aantoonbaar bij aan de taalontwikkeling.”

Quote Een stukje hout optillen en voelen hoe zwaar het is, luisteren naar de vogels: allemaal leermoment­jes die je brein helpen groeien Ilse Vonder, orthopedagoog

Doorleefde begrippen, noemt Dieuwke Hovinga die ervaringen waar je met je kind taal aan geeft. Ze is lector Natuur & Ontwikkeling Kind aan de Hogeschool Leiden en de Thomas More Hogeschool Rotterdam. ,,Die doorleefde begrippen doen kinderen veelal buiten op, in verschillende omgevingen waar ze een keur aan ervaringen opdoen. Doorleefde begrippen zijn instrumenten die kinderen gebruiken om te kunnen denken.”

Geluksstofjes

Maar ook voor de motoriek zijn er voordelen: buitenspelen voelt voor kinderen heel avontuurlijk, het nodigt uit tot veelzijdig bewegen, waardoor ook weer geluksstofjes als endorfine en dopamine vrijkomen. Bovendien weten we uit onder andere Amerikaans onderzoek dat mensen ontspannen als ze in een groene omgeving zijn. Lector Dieuwke Hovinga: ,,Natuur heeft een herstellende functie voor ons brein. Er is sprake van aandachtsherstel, waardoor kinderen weer ruimte hebben om te focussen, om zich te concentreren, zelf te spelen. Zelf spelen is dé motor voor kinderlijke ontwikkeling.”

Dennenappeldarten of dierengeluiden verzinnen: Kek Mama zet de leukste bosspelletjes op een rij.

Geen overbodige luxe dus, het huis uit gaan met de kinderen. Het advies van kinder- en oogartsen: twee uur per dag buiten zijn, wat in de praktijk voor veel ouders en kinderen misschien niet haalbaar is. ,,Zorg er in elk geval voor dat dagelijks buitenspelen normaal is, een regel waarover geen discussie is. Laat je niet tegenhouden door het weer, maar kleed de kinderen erop en laat ze lekker vies worden”, adviseert pedagoog Vonder. ,,Laat je kinderen lijfelijk ervaren hoe het buiten is; door het raam kijken naar groen heeft echt niet hetzelfde effect.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Woonwijk

Moet je per se naar het bos, de zee of een groot park om je kinderen de positieve effecten van buiten mee te geven? Volgens Vonder is dat natuurlijk fijn, maar geen noodzaak. ,,Zoek in de wijk naar kleine stukjes groen of verborgen hoekjes; wissel die in elk geval af met speeltuintjes. Speeltuintjes zijn leuk, maar zijn alleen gericht op bewegingsactiviteit. Zet planten in je tuin of op je balkon, haal op een binnenplaatsje wat tegels weg om er geurbloemen of aardbeien in te planten”, tipt ze. ,,Speur met je kind naar insecten op straat, in plantsoentjes of in je tuin. Laat je puber foto’s maken van de gekste bomen.”

Hovinga deelt de visie van Vonder: buiten zijn hoeft niet altijd groots en meeslepend. Belangrijk is volgens haar dat kinderen ervaringen kunnen opdoen met natuur, planten, dieren én processen in de natuur. ,,Denk aan het ritme van dag en nacht, licht en donker, kou en warmte, de wisseling van seizoenen”, licht ze toe. ,,Als je als kind de kwaliteiten van elk seizoen leert waarderen, hoef je in de herfst niet meer te gaan zitten wachten tot het weer lente wordt. Je leert dan misschien ook dat dingen eindig zijn, en dat er zich altijd weer iets nieuws ontvouwt, ook al duurt het even. Hele waardevolle lessen voor de ontwikkeling van kinderen.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: