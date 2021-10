Kinderen weten niet wat verantwoord eten is: ‘Denken dat paprikachips gezond is omdat er paprika in zit’

Vergeet de vechtschei­ding: zo maken ouders de breuk (hopelijk) minder pijnlijk

5 oktober Gescheiden ouders die vrienden blijven. Het is een trend die steeds vaker voorkomt. Steeds meer koppels met kinderen doen er alles aan om harmonieus uit elkaar te gaan. En dat heeft ook gevolgen voor de benaming die ze hun breuk geven. Ze zijn tegenwoordig ‘semi-gescheiden’ of bewust ontkoppeld, of doen aan birdnesting of huisdelen.