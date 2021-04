‘Kinderopvangsysteem zorgt voor financiële stress’

De kosten van de kinderopvang kunnen - ondanks de kinderopvangtoeslag - flink in de papieren lopen. Voor sommige ouders is dat zelfs reden om niet meer uren te gaan werken, blijkt uit nieuw onderzoek. In plaats daarvan blijven ze thuis om een extra dag voor de kinderen te zorgen.

Kinderen naar de opvang, ouders aan het werk. Fijn dat het kan, maar het is niet gratis. Een opvang rekent al snel een uurtarief van ergens tussen de 6 en 9 euro, uitschieters naar beneden of naar boven daargelaten. Ouders krijgen een toeslag om de uitgaven te compenseren, maar die is niet altijd dekkend en afhankelijk van het inkomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 73 procent van de totale Nederlandse uitgaven aan kinderopvang in 2019 werd gedekt door de kinderopvangtoeslag.

Financiële stress

En dat levert voor sommige ouders zorgen op. Uit een onderzoek van Ouders van Nu in samenwerking met Women INC. werden ruim 800 ouders met een kind in de leeftijd van 0-12 jaar gevraagd naar hun grootste zorgenpunten bij het huidige kinderopvangsysteem. 64 procent van de ouders geeft aan dat de hoge kosten van de kinderopvang reden zijn voor financiële stress. Vooral mensen met een lager of gemiddeld inkomen, ervaren deze gevoelens van stress.

Kosten kinderopvang

De kosten voor kinderopvang zijn afhankelijk van de uurtarieven, het aantal uren dat je afneemt en de hoogte van het inkomen. Lees bij Ouders van Nu wat je als ouder kwijt bent aan kinderopvang in 2021. Ruim de helft van de ouders (54 procent) is binnen het huidige systeem bang om aan het einde van het jaar een deel van de toeslag terug te moeten betalen. Bijna twee derde, 65 procent, vindt dat de kinderopvang gratis moet zijn. Het is een onderwerp dat leeft en dat ook in veel verkiezingsprogramma’s was terug te vinden. Onder andere GroenLinks, D66, PvdA, SP, de Branchevereniging voor Maatschappelijke Kinderopvang en vakbond FNV pleitten voor gratis kinderopvang als basisvoorziening.

Gelijke verdeling thuis

Naast de financiële zorgen die ouders hebben door het huidige kinderopvangsysteem, denken ouders dat een makkelijker en goedkopere kinderopvang ook zou zorgen voor een meer gelijke verdeling in zorgtaken thuis. Het overgrote merendeel van de respondenten - 99 procent - is vrouw. Vrouwen besteden meer tijd aan de zorg voor de kinderen en doen minder vaak betaald werk. Eén op de zeven zou wel graag meer willen werken maar doet dit niet. De belangrijkste reden? De kinderopvang is te duur (30 procent) of de kosten van de opvang wegen niet op tegen het extra salaris dat extra uren opleveren (46 procent).

Een meerderheid van de respondenten (56 procent) ziet veel in een verdeling waar beide ouders 4 dagen werken en de kinderen drie dagen naar de opvang gaan. In de praktijk kiezen veel ouders voor een systeem waar een ouder vijf dagen werkt, een ouder drie en de kinderen twee dagen naar de opvang gaan. ,,Ze vinden het niet ideaal, maar zien financieel geen andere oplossing”, aldus Hilde Tholen, hoofdredacteur van Ouders van Nu. ,,Daarom willen we onderzoeken of gratis kinderopvang invloed zou hebben op de werk-zorgverdeling.”

Uit het onderzoek blijkt dat 42 procent de ‘ideale verdeling’ van werk en zorgverdeling denkt te kunnen realiseren met een simpeler en goedkoper kinderopvangsysteem. Nog eens een derde van de respondenten denkt het gedeeltelijk te kunnen realiseren.

