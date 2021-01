Kleimannetje met lange piemel: grappig of schadelijk voor kinderen?

Een Deens tekenfilmpje met daarin een man met lange piemel in de hoofdrol houdt het land bezig. Maar is het schadelijk voor kinderen?

Televisiekijkende Denen maakten deze week kennis met John Dillermand, een mannetje van klei in gestreepte pyjama, met krulsnor én een enorm lange piemel. Daarmee kan hij als een soort Barbapapa nuttige zaken uithalen, zoals een brand blussen, de heg snoeien, de barbecue aansteken of de hond uitlaten. Maar de superlange penis is niet altijd handig: soms heeft-ie een eigen wil en moet John tot de orde worden geroepen, bijvoorbeeld door zijn strenge moeder met luchtbuks.

De tekenfilmserie richt zich op kinderen van 4 tot 8 jaar, zegt de Deense publieke omroep DR. De reeks deed veel stof opwaaien: alweer een man op televisie die zijn penis niet in bedwang kan houden en door vrouwen tot de orde geroepen moeten worden, verzuchten experts in gender en in de psychologie tegenover de Britse krant The Guardian.

Christian Groes, universitair hoofddocent en genderonderzoeker aan de Roskilde University, keek met een academische bril naar het piemelmannetje. Hij denkt dat een dergelijke verafgoding van mannelijke genitalia de gelijkheid tussen mannen en vrouwen alleen maar schade toebrengt.

,,Het bevestigt het idee van een patriarchale samenleving en normaliseert de ‘kleedkamercultuur’, die wordt gebruikt om gedrag van mannen te verontschuldigen. Het is grappig bedoeld, en dus als onschadelijk gezien. Maar dat is het niet. Dit leren we aan onze kinderen.”

De Deense kinderpsycholoog Erla Heinesen Højsted vindt de show grappig, maar niet zo goed getimed. Denemarken zit momenteel in een golf van #MeToo-beschuldigingen. Maar ze vindt John geen perverseling. ,,De show toont een man die impulsief is en niet altijd de touwtjes in handen heeft, die fouten maakt, zoals kinderen doen, maar het altijd goed maakt. Hij neemt de verantwoordelijkheid. Als een vrouw in de show hem vertelt dat hij bijvoorbeeld zijn penis in zijn broek moet houden, luistert hij. Wat fijn is.”

Als het gaat om kinderen en seks, voelen veel ouders al gauw angst, zegt Elsbeth Reitzema, expert bij Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit. ,,Bang dat je je kinderen aanzet tot seksueel gedrag als je ze informatie geeft, dat ze gedrag gaan nadoen. Maar dat is niet zo. Je kunt kinderen kennis en informatie geven en erover praten, ze zullen daardoor juist beter in staat zijn hun wensen en grenzen aan te geven.”

Jongetjes die na het zien van de show ineens hun hondje met ontbloot kruis willen uitlaten? ,,Dat gebeurt niet. Kinderen zien zoveel filmpjes met dingen die niet in het echt kunnen en zijn prima in staat dat onderscheid te maken.”

Ook in Nederland is de combinatie seksuele voorlichting en kinderen gevoelig. Zo won de NTR-show Dr. Corrie de Seks- en Mediaprijs in 2015, maar werd de show ook besproken in de Tweede Kamer, waar overlegd moest worden of dat nu wel zo’n goed idee is: kinderen informatie geven over masturberen, geslachtsdelen en natte dromen.

Het Deense mannetje met de lange piemel, zegt Reitzema, heeft geen educatieve functie, maar is gewoon een grappig mannetje met een soort staart of uitschuifbare arm. ,,Hij plast er niet mee, of doet er niet seksueels mee, de piemel is niet als zodanig in normale functie en ziet er ook niet zo uit. Kinderen vinden het grappig en geslachtsdelen mogen ook grappig zijn. Dat maakt praten erover alleen maar makkelijker.” Het is bovendien te verkiezen boven eng en vies, want dat is hoe kinderen ook kunnen denken over seks en geslachtsdelen.

Zou John Dillermands functie zijn om kinderen seksueel voor te lichten, dan zou de televisieserie er anders uitzien, zegt Reitzema. Als dat de functie is, moet je ook het vrouwelijk geslachtsdeel net zoveel aandacht geven en beide kanten belichten. ,,De programmamakers hebben voor een grappig mannetje met een soort staart gekozen, dan hoeft er niet per se een vrouwelijk rol equivalent bij.”

Het had zomaar gekund, reageerde de Deense omroep DN, dat ze gekozen hadden voor een vrouwelijk personage met een oncontroleerbare vulva. Reitzema: ,,Dat kan, maar is denk ik minder makkelijk te visualiseren voor kinderen, en er zit nog meer een taboe op dan op een piemel. Die zit meer buiten het lichaam en wordt makkelijker benoemd.”

Voorbips?

