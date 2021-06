Klein wonder: ‘s werelds meest premature baby viert tegen alle verwachtingen in eerste verjaardag

Richard Hutchinson werd geboren in een kinderziekenhuis in Minneapolis, in de Amerikaanse staat Minnesota. Door medische complicaties beviel zijn moeder, Beth Hutchinson, 131 dagen te vroeg van haar zoontje. Richard was bij zijn geboorte zo klein dat zijn ouders Rick en Beth hem in hun handpalm konden vasthouden. De dokters bereidden het koppel voor op het ergste en voorspelden dat Richard het niet zou redden, maar dat was buiten de baby zelf gerekend.

,,Toen Rick en Beth prenatale begeleiding kregen, gaf het neonatale team Richard een overlevingskans van nul procent. Ik wist dat de eerste weken van Richards leven erg moeilijk zouden zijn, maar ik geloofde dat als hij daardoorheen zou komen, hij zou overleven”, aldus Stacy Kern, dokter in het kinderziekenhuis van Minnesota.

Nieuw record

Door de coronapandemie konden de ouders van Richard niet in het ziekenhuis overnachten, waardoor ze elke dag van hun huis in Wisconsin naar het ziekenhuis in Minneapolis moesten reizen. ,,We wilden ervoor zorgen dat we er waren om hem te steunen. Ik denk dat dat geholpen heeft om Richard erdoor te krijgen, omdat hij wist dat hij op ons kon rekenen”, aldus de vader van het kind.

In december 2020 mochten Rick en Beth hun zoontje na zes maanden eindelijk mee naar huis nemen. Begin deze maand vierde het kleine wonder zijn eerste verjaardag, omringd door zijn familie. Bovendien brak Richard een nieuw record van de meest premature baby die alle complicaties heeft overleefd. ,,We kunnen het nog steeds niet geloven, maar we zijn blij dat we het verhaal van Richard kunnen delen om zo meer aandacht op vroegtijdige geboortes te vestigen”, aldus Richards trotse mama.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Premature baby’s

Wat zijn de lichamelijke en geestelijke gevolgen voor een kind dat voor de 37ste week van de zwangerschap wordt geboren? Wat kun je als ouders doen om je premature baby een goede start te geven en hoe zit het met borstvoeding? Kinderarts en neonatoloog in opleiding Machteld van Scherpenzeel legt het uit aan Ouders van Nu.

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.