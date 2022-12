Klopt het dat suiker kinderen hyperactief maakt?

De afgelopen weken konden veel kinderen zich tegoed doen aan tassen vol sint-maartensnoep, halloweentraktaties en chocoladeletters, pepernoten, kikkers en muizen. Vaak wordt gedacht dat al die zoetigheid hyperactief gedrag in de hand werkt. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er helemaal geen link is tussen suiker eten en hyperactiviteit.

Tot die conclusie kwamen Amerikaanse wetenschappers al in de jaren 90. Met hun studies toonden ze aan dat het eten van suiker geen impact heeft op het gedrag van kinderen. Zelfs als ze meer suiker eten dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. De resultaten waren zowel bij korte momentopnames als bij studies waarbij men kinderen enkele weken lang in de gaten hield dezelfde: ‘Suiker heeft geen invloed op het gedrag of de cognitieve prestaties.’

Maar waarom is deze mythe dan zo hardnekkig? Eén van de redenen is dat de omgeving waarin kinderen veel suiker eten eerder voor drukte zorgt. Want vaak gebeurt dat op feestdagen zoals Sinterklaas en Pasen, of op verjaardagsfeestjes. Dat kinderen op die momenten tegen de muren stuiteren is dus eerder te verklaren door de opwinding veroorzaakt door de ongewone situatie, dan door de suiker in hun lichaam.