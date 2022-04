Koste wat het kost een dochter: ‘Ik stuurde zaad naar Amerika, ik dacht niet meer rationeel na’

Ze hadden samen al twee zonen. Hij had er ook al twee uit zijn eerste huwelijk. En dus moest en zou hun derde kind een dochter worden. Hilde, haar echte naam is bekend bij de redactie, en haar man deden aan family-balancing: ze grepen zelf in bij het geslacht van hun baby. Zijn zaadcellen reisden daarvoor naar Amerika. ,,Nu denk ik soms: wat heb je toch gedaan?”

Een ivf-behandeling om het geslacht van je baby te kiezen: in de Verenigde Staten komt het steeds vaker voor. Bij sommige klinieken heeft 20 procent van de stellen die een ivf-behandeling ondergaan geen vruchtbaarheidsproblemen, maar kiezen zij voor ivf omdat ze zelf willen bepalen of hun baby een jongen of een meisje wordt. De Verenigde Staten is een van de weinige landen waar dat is toegestaan. Niet alleen Amerikaanse ouders maken van de mogelijkheid gebruik, ook veel buitenlandse stellen komen naar de VS om zich te laten behandelen. Zo ook de Vlaamse Hilde en haar man.

Fara vzw, een Vlaams expertisecentrum dat vrouwen begeleidt bij het maken van zwangerschapskeuzes, ziet ze sinds 2017 vaker: koppels die niet tevreden zijn met het geslacht van hun ongeboren baby. Sinds dat jaar wordt de nipt-test, die genetische aandoeningen opspoort bij de foetus en ook het geslacht bekendmaakt, terugbetaald en weten ouders al vroeg in de zwangerschap wat het geslacht is. In Nederland wordt bij de nipt-uitslag het geslacht nog niet vermeld. Soms is ‘geslachtsteleurstelling’ zo heftig dat ouders ervoor kiezen abortus te plegen, laat Fara vzw weten.

Dat wilden Hilde (51) en haar man niet: ,,We zouden daar nooit mee kunnen leven.” Maar toch wilden ze ook geen derde zoon samen. Er liepen er al twee rond in huis. Soms vier, als ook de zonen uit haar mans eerste huwelijk kwamen logeren. ,,Toen ik voor het eerst zwanger was, nu 22 jaar geleden, had ik geen voorkeur”, vertelt Hilde, zielsblij met haar jongen. ,,Maar tijdens mijn tweede zwangerschap hoopte ik wel vurig op een meisje. Toen ik de papieren op het bureau van de gynaecoloog zag liggen met daarop de woorden ‘geslacht: mannelijk’ ben ik huilend naar de zaak van mijn man gereden. Het was wéér een jongen. Gelukkig heb ik de knop vrij snel kunnen omdraaien, ik wilde het kind in mijn buik geen stress bezorgen.” Maar na de geboorte van nummer twee voelde Hildes gezin niet compleet. Ze probeerde haar man te overtuigen voor nog een derde. ,,Ik heb lang op hem moeten inpraten - het zou al z’n vijfde kind worden. Hij gaf toe, maar zei ook meteen: ‘Als het een jongen is, wil ik het liever niet. Zoek dus maar uit hoe dit een meisje wordt’.”

Quote Het UZ Leuven wilde me niet helpen. Ik begreep dat, ik vond zelf ook dat ik verwend reageerde. Maar ik kon niet meer rationeel nadenken Hilde

Het internet legde zestien jaar geleden nog niet al z'n geheimen bloot en Hilde spendeerde uren achter haar computer. ,,Ik tikte in: ‘Hoe krijg je een dochter?’ Tientallen huis-, tuin- en keukentips passeerden. Aan zulke onnozelheden heb ik me nooit gewaagd, want ik wist goed genoeg dat daar niets van zou kloppen. Maar op een dag stuitte ik op family-balancing en het Amerikaanse bedrijf MicroSort, waar ze reclame maakten voor baby’s. ‘Wil je een jongen of meisje? Wij helpen je.’ Het leek sciencefiction.”

In het UZ Leuven wilden ze er niets van horen. ,,Ze vonden het niet fair tegenover koppels die niet zwanger konden worden, al een baby verloren hadden of een baby met een aandoening hadden. En ik begreep hen. Ik werk vandaag in het bijzonder onderwijs, bij kinderen met een beperking, en zie dus elke dag hoe moeilijk het is. Kwam ik in het ziekenhuis even met het idee om zelf het geslacht te kiezen... Heel verwend was dat. Maar de honger naar een meisje was zó groot dat ik niet meer rationeel kon nadenken.”

Quote De zaadcellen werden gescheiden met een celsorteer­der, zodat enkel die met het mannelijke Y-chromosoom overbleven. De slaagkans zou 75 procent zijn voor jongens en 85 procent voor meisjes

Family-balancing, ook wel ‘het koningswenssyndroom’ genoemd, waarbij je kiest voor een geslacht om het gezinsevenwicht te herstellen, is in België en Nederland bij wet verboden. ,,Als we in het geslacht gaan ingrijpen, is het hek van de dam”, zei Jean-Jacques Cassiman, emeritus-professor in de menselijke genetica, daar ooit over. ,,Waarom zouden we dan ook niet selecteren op basis van haar- of oogkleur?”

Maar Hilde en haar man was het niet om zo’n ‘designerbaby' te doen. Het koppel vond in Gent uiteindelijk een gynaecoloog bereid om ingevroren sperma naar MicroSort te sturen. Daar werden zaadcellen met het mannelijke Y-chromosoom van de vrouwelijke cellen (X) gescheiden door middel van een ‘celsorteerder’. Thuis werd Hilde geïnsemineerd met het gewenste sperma. Geslachtsbepaling via spermaselectie lukt voor meisjes in 85 procent van de gevallen, voor jongens ligt de slaagkans lager (75 procent), zegt het bedrijf.

Volledig scherm Het Amerikaanse MicroSort maakt reclame voor geslachtsselectie. Daar is de techniek - spermaselectie om het geslacht van je baby te kennen - niet illegaal. © RV

Kleine auto gekost

,,We gaven alles uit handen”, vertelt Hilde, ,,en kregen na twee gesprekken een groene kaart: we hadden al twee kinderen en waren getrouwd. De gynaecoloog zou zonder die voorwaarden niet in ons verhaal zijn meegegaan. Hij liet ons een geheimhoudingscontract tekenen en het wachten kon beginnen. Mijn man had de meeste stress en sprak over doemscenario’s waarin ze zijn zaadcellen verwisseld hadden met die van een ander. Als ik ons verhaal nu vertel, denk ik ook: wat heb je toch gedaan? Wereldwijd was de techniek op dat moment nog maar bij driehonderd koppels toegepast. Mijn eigen gynaecoloog heeft nooit wat geweten. Ik was zogezegd op een normale manier zwanger geraakt. Amper een jaar duurde het voor alles rond was.”

Vandaag loopt er thuis een 16-jarige gezonde dochter rond. ,,We zeggen haar soms dat ze als baby al naar de VS reisde en dat ze ons een kleine auto heeft gekost”, lacht Hilde, die haar kinderen altijd de waarheid heeft verteld. ,,Ik heb een enorm goede verstandhouding met hen.”

Quote Ze vult mijn gemis in. Ik ben de wonderdok­ter, de tovenaar, daar altijd dankbaar voor

Experts geven aan dat geslachtsteleurstelling meestal voortkomt uit een eigen gemis, een kwetsuur uit het verleden, en dat erkent ook Hilde. ,,Ik denk vaak dat ik zo graag een dochter wilde om te compenseren. Ik werd als kind emotioneel en fysiek gechanteerd. Papa was een autoritaire man, mama liet begaan. Nooit heeft ze medelijden getoond. Ik moest met mijn blote knietjes buiten zitten, zat uren aan tafel omdat mijn bord niet leeg was. Mama vertelde dat ik lelijk was. Toen ik met medailles thuiskwam van het zwemmen, waren ze nooit tevreden. Wanneer ik zei dat ik psychologie wilde studeren, moest ik economie doen. Soms werd er een week niet tegen me gesproken. Duizend en een voorbeelden kan ik opnoemen... Na al die jaren en na therapie besefte ik dat mijn ouders en ik nooit een match waren. Met mama heb ik nooit over jongens of gevoelens gepraat.”

Wonderdokter

Wat Hilde vroeger miste, wilde ze haar dochter wel geven. ,,We knuffelen elkaar bijna dood. Gisteren nog is ze bij me in slaap gevallen, hand in hand. Ik hou ervan om met haar koffie te drinken en ik wil dat ze is wie ze wil zijn. Daarom heb ik haar, en ook mijn zonen, bewust naar een vrije school gestuurd. Ze mógen de kantjes ervan af lopen. Mijn dochter doet nu wat ik nooit heb kunnen doen en wil psychologie studeren. Ze vult mijn gemis in. Ik ben de wonderdokter, de tovenaar, daar altijd dankbaar voor.”

