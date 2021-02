Kraamtijd in quarantaine: zo help je de kersverse moeder

,,Elke nieuwe moeder zal zich beter voelen door verbinding, zelfs als deze niet face to face, maar via videobellen is. Er zijn allerlei manieren om ervoor te zorgen dat deze mama weet dat je betrokken bent, en dat ze niet alleen is”, aldus Tilda.

Vraag ook hoe het met haar gaat

,,Het klinkt simpel, maar bij de geboorte van een baby wordt de moeder vaak over het hoofd gezien. Echt vragen hoe het met haar gaat en of ze iets nodig heeft, laat zien dat je om haar geeft. Laat haar weten dat er vele andere moeders zijn die in hetzelfde schuitje zitten, ook al zie en hoor je dit nu niet.’’

App of mail haar een dagelijks of wekelijks mantra

Plan een virtuele surprise party

Laat haar stoom afblazen

,,De meeste nieuwe moeders ervaren een vorm van de ‘babyblues’, die zich uit in huilbuien en slaapproblemen na de bevalling. Door de quarantaine kan het zo zijn dat ze geen, of veel minder, een uitlaatklep vinden voor deze emoties, en blijven ze eerder in een staat van constante stress hangen, waardoor ze een groter risico lopen op een postpartum depressie of angstgevoelens. Interactie met familie en vrienden vermindert deze stress en zorgt voor afleiding van de soms overweldigende nieuwe verantwoordelijkheid. Daarom is het juist omdat we geen bezoek kunnen ontvangen van essentieel belang om regelmatig ‘in te checken.’ Dus slinger Zoom of FaceTime aan en leun achterover zodat er wat stoom kan worden afgeblazen.”