Krachtige mediacampagne toont echte lichamen van pas bevallen vrouwen

In de media en online zien we niet vaak realistische beelden van pas bevallen vrouwen, vindt het Australische menstruatieondergoedmerk Modibodi. Daarom lanceert het samen met stockbeeldenbedrijf Getty Images een campagne die het moederschap in al zijn facetten en echte lichamen van pas bevallen vrouwen wil tonen. Het merk nodigt ouders ook uit om op sociale media hun eigen foto’s te plaatsen met de hashtag #PostpartumUnfiltered.

Echte zwangerschapslijven mogen gezien worden, vindt de Australische Kristy Chong. Ze is de oprichter van Modibodi, een merk in menstruatieondergoed. Toen ze het merk wilde lanceren, merkte ze hoe weinig afbeeldingen ze vond die pas bevallen mama’s realistisch weergaven. ,,De meeste postpartumfoto’s waren beelden van moeders die bang of gefrustreerd waren”, zegt ze. ,,En aan de andere kant van het spectrum zag je stralende celebrities die net mama waren en nergens last van leken te hebben.”

Vrouwen voelen zich zo minder voorbereid op hoe het echt zal zijn, zegt Chong. Als moeder van vier voelde ze zelf ook de druk om de moeilijkere momenten te verbergen. ,,Intense gevoelens van geluk en grenzeloze liefde deelde ik wel. De moeilijke ervaringen als kersverse moeder, zoals eenzame momenten, lekkende tepels, bloedingen, vermoeidheid en urineverlies, hield ik geheim.”

,,Bij Modibodi willen we gesprekken over het lichaam en de gezondheid van vrouwen normaliseren. Of het nu gaat om menstruatie of incontinentie. Nu doen we hetzelfde voor het leven na de bevalling”, zegt ze.

Ode aan het Moederlijf: Bekijk eerlijke foto’s van moeders na de bevalling door fotograaf Sanne Ravensbergen op Kek Mama.

Daarom creëerde het merk samen met Getty Images op de website van Getty een galerij met de naam ‘Embodied: Postpartum Unfiltered’. Die staat vol onbewerkte beelden van moeders met hun pasgeboren baby’s in de eerste twaalf maanden na de bevalling. De foto’s willen de emotionele en de fysieke realiteit laten zien van mama-zijn en de mooie en minder mooie kantjes van alle belangrijke aspecten ervan, zoals borstvoeding geven of je lichaam zien veranderen.

De campagne kwam tot stand na een onderzoek van Getty waaruit bleek dat het aantal zoekopdrachten naar ‘eerlijke’ foto’s van zwangere vrouwen met 116 procent was toegenomen in het Verenigd Koninkrijk. En het aantal wereldwijde zoekopdrachten naar ‘postpartum’ nam het afgelopen jaar met 84 procent toe.

Vraag naar authentieke beelden

,,We zijn heel trots op de beelden van onze fotografen voor deze prachtige campagne”, zegt Svetlana Zhukova van Getty Images. ,,We vieren de talloze ongefilterde emoties die vrouwen na hun bevalling ervaren. Die zien we te weinig in de media en in advertenties.”

Ouders worden ook uitgenodigd om op sociale media hun eigen realistische foto’s te plaatsen met de hashtag #PostpartumUnfiltered. Modibodi is zich er wel van bewust dat dat misschien niet altijd even makkelijk zal zijn, aangezien waarheidsgetrouwe afbeeldingen van menstruatie of postpartum op sociale media vaak verboden zijn. Maar dat ziet Chong als een extra reden om te vechten voor meer zichtbaarheid.

,,Een sociale verandering teweegbrengen voor pas bevallen moeders is een uitdaging”, zegt Zhukova, ,,maar wel een belangrijke. Borstvoeding en postpartumlichamen zijn natuurlijk, normaal en mooi. Waarom zouden we die prachtige tijd in het leven van een moeder verbergen of stigmatiseren?”

,,We willen dat vrouwen zich voorbereid, gezien, begrepen en trots voelen op hun reis na de bevalling, hoe die er voor hen ook uitziet, door met ongefilterde beelden zowel de moeilijke tijden als de triomfen van die belangrijke fase van het moederschap te erkennen”, besluit Zhukova.

