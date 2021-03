Kun je met baking soda het geslacht van de baby voorspellen?

BakerpraatjesIedere zwangerschap kost een tand, je wordt niet zwanger als je borstvoeding geeft en wanneer je last hebt van pukkels, dan krijg je een meisje. Er doen tal van bakerpraatjes de ronde. Fictie? Of zit er toch een kern van waarheid in? Vandaag: kan baking soda het geslacht voorspellen?

Ouders die niet kunnen wachten tot de twintig weken-echo zouden volgens de bakerpraatjes een test kunnen doen met baking soda (zuiveringszout). Dat gaat als volgt; zet twee glazen klaar. In een van de glazen doe je twee eetlepels baking soda en in de andere ochtendurine. Giet de urine bij de soda. Begint het te bruisen, dan is er een jongetje op komst. Gebeurt er niets, dan zou je zwanger zijn van een meisje. Het idee is dat de urine zuurder is als je zwanger bent van een jongetje, vandaar de bruisende reactie.

Baking soda wordt trouwens niet alleen tevoorschijn gehaald bij het bepalen van het geslacht, weet verloskundige Simone Valk van verloskundige praktijk Een Goed Begin in Nieuwerkerk aan de IJssel. ,,Het schijnt dat je het ook kunt gebruiken als een soort zwangerschapstest. Als je plast over de soda en het gaat schuimen, zou je zwanger zijn.’’

Quote Sommige vrouwen kunnen het aan hun urine ruiken dat ze zwanger zijn, maar dat is een minderheid Simone Valk, verloskundige

Zuurgraad

Maar klopt dat ook? ,,We bepalen geen zuurgraad van de urine en zover ik weet, is daar ook geen onderzoek naar gedaan’’, zegt verloskundige Simone Valk. ,,De zuurgraad van urine verschilt per persoon, dus je kunt ervan uitgaan dat dit flauwekul is.’’ Ook een zwangerschapstest met behulp van baking soda is een fabeltje, zegt Valk. ,,Al kunnen sommige vrouwen het wel aan hun urine ruiken dat ze zwanger zijn, maar dat is een minderheid.’’

Overigens hoort ze nooit dat zwangere vrouwen de test hebben uitgevoerd en zo het geslacht van de baby denken te weten. ,,Met zestien weken kun je al een echo doen om het geslacht te bepalen. Daar maken heel veel aanstaande ouders gebruik van, dus die trucjes zijn helemaal niet meer nodig.’’ Praktisch alle ouders weten voor de bevalling al het geslacht van hun kind. ,,De groep die zich nog laat verrassen tijdens de bevalling is verwaarloosbaar.’’

Veel plassen

Plassen verandert overigens wel als je zwanger bent, maar dan gaat het vooral om de frequentie. ,,De meeste zwangere vrouwen moeten veel plassen.’’ Dat kan ook het symptoom zijn van een blaasontsteking, tijdens de zwangerschap heb je daar een verhoogde kans op. ,,Vooral als de vrouw pijn heeft in haar onderbuik, raden wij aan even de urine te laten testen.’’ Door de zwangerschap verandert de hoek van de uitgang van de blaas een klein beetje. ,,Daardoor kunnen bacteriën makkelijker naar binnen en is het tegelijkertijd lastiger om uit te plassen’’, verklaart Valk.

En ook na de bevalling kan een vrouw urineproblemen ervaren. ,,De bekkenbodem wordt tijdens de bevalling uitgerekt. Dat kan ervoor zorgen dat de moeder enkele weken last houdt van urineverlies’’, zegt Valk. Dat hangt overigens wel af van verschillende factoren, bijvoorbeeld hoe lang de moeder heeft geperst, of ze is ingeknipt of uitgescheurd. ,,Maar meestal gaan wij ervan uit dat ze na zes weken weer rond kan lopen zonder Tena Lady.’’

