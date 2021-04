Kwetsbare gezinnen krijgen eindelijk hulp dankzij zorgmarinier Marjan: ‘Ik wil doorpakken’

Anashya heeft geen gordijnen op haar kamer en draagt kleding van haar oudere nicht

6 april De 11-jarige Anashya is een kind zoals vele kinderen van haar leeftijd. Ze gaat naar school, heeft vriendinnetjes en speelt veel buiten. Ze is gek van voetbal en heeft toekomstdromen. Toch is er een wezenlijk verschil met veel klasgenootjes: Anashya groeit op in armoede. Haar ouders hebben 100.000 euro schuld.