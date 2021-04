Lang borstvoeding geven: ‘Mensen vinden het gek als een kind dat kan lopen nog aan de borst drinkt’

Weleens een dreumes, peuter of kleuter aan de borst zien drinken? Voor sommige moeders is het de normaalste zaak van de wereld. Wat motiveert deze vrouwen om hun kind zo lang borstvoeding te geven?

Als een moeder langer dan één jaar borstvoeding geeft, spreken we van ‘langvoeden’. Dat heeft volgens lactatiekundige Karin de Graaf áltijd gezondheidswaarde voor een kind, ongeacht de leeftijd. ,,De WHO adviseert minimaal twee jaar borstvoeding te geven. Hoe oud het kind ook is, moedermelk bevat altijd antistoffen en voedingsstoffen waar het kind wat aan heeft.”

‘Beste voor mijn kind’

Zoraida Ketelaar (33) uit Hippolytushoef heeft haar kindje ruim twintig maanden borstvoeding gegeven. ,,Ik dacht eerst dat ik zes maanden zou voeden, maar dat is op een natuurlijke wijze steeds langer geworden, en voordat ik het wist gaf ik bijna twee jaar borstvoeding. Hierna had mijn dochter vanzelf geen interesse meer. Het ging met de tijd steeds soepeler en makkelijker, en mijn dochter had erg veel behoefte om bij mij te zijn. Ik deed het dus echt om haar die geborgenheid te bieden. Maar ik weet ook dat borstvoeding het beste is wat ik aan mijn kind kan geven.”

In 2018 startte 69 procent van de moeders na de geboorte met borstvoeding, blijkt uit onderzoek. Na zes maanden gaf 19 procent van de moeders nog volledige borstvoeding. Na een jaar was dat nog 9 procent.

Volgens lactatiekundige De Graaf is borstvoeding goed voor een baby en zelfs peuter. ,,Een peuter, die alles aanraakt en alles in zijn mond stopt, kan die antistoffen goed gebruiken voor zijn afweersysteem. Daarnaast is vaste voeding voor het jonge spijsverteringsstelsel minder goed afbreekbaar dan de voedingsstoffen in de moedermelk. De enzymen in de melk helpen bij de vertering van vast voedsel, dus zo haalt de peuter meer voedingswaarden uit andere voeding. Borstvoeding voorziet een kind op latere leeftijd ook in de behoefte aan hechting, en draagt daarmee bij aan een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling.”

Baby en peuter tegelijk aan de borst

Auckje Ringoir (34) uit Best heeft haar eerste kindje borstvoeding gegeven tot hij twee was, en stopte toen ze zwanger was van haar dochter. ,,Tijdens de zwangerschap van mijn derde dronk mijn dochter, toen twee jaar, nog steeds af en toe aan de borst. Met de geboorte van mijn derde drie weken geleden vindt ze de borst interessanter dan ooit, omdat er nu ook weer melk uitkomt en ze natuurlijk constant de baby ziet drinken. Daardoor voed ik haar nu weer volop, net als mijn baby.’’

Maar dat dat zo’n struggle zou zijn, had Ringoir niet verwacht. ,,Ik heb niet genoeg nagedacht over hoe het zou zijn met twee kinderen aan de borst. Mijn dochter is nu veeleisender geworden, maar de baby gaat natuurlijk voor. Daar moet ik echt nog een balans in vinden. Maar ik wil haar ook niet afwijzen, want voor haar is het echt een troost. Het is voor haar soms de enige manier om rustig te worden.”

Petra Smolders (40) geeft haar zoontje van 1,5 ook nog borstvoeding. ,,Hij haalt er zo veel meer uit dan alleen melk, zoals nabijheid en verbinding. Voor mij voelt het als iets natuurlijks, maar ik hecht er zelf niet veel waarde meer aan en doe het echt omdat hij het fijn vindt. Het is geen romantisch moment meer, maar het is wel erg praktisch, fijn en natuurlijk. Ik ben er totaal niet mee bezig wanneer hij zou moeten stoppen vanwege zijn leeftijd. Zodra het me echt gaat tegenstaan, zou ik er wel mee stoppen, maar voor nu voelt het nog helemaal oké en natuurlijk.”

Rare blikken

Ketelaar en Ringoir zijn zich er wel erg van bewust dat mensen langvoeden misschien ongepast vinden in het openbaar. ,,Toen ik mijn dochter van bijna twee voedde op een bankje als enige manier om haar rustig te krijgen, was ik me er wel van bewust dat het al een groot kind is en dat mensen dat raar kunnen vinden. Daar denk ik dan ook twee keer over na. Dat komt misschien ook omdat ik ooit ben weggestuurd uit een café toen ik mijn vier weken oude baby aan het voeden was. Dat heeft me wel wat gedaan’’, zegt Ringoir.

,,Ik hoop in het openbaar ook maar dat iedereen het snapt. Ik merkte dat mensen het echt héél gek vinden als een kind dat al kan lopen nog aan de borst drinkt. Ik kreeg dan ook regelmatig de vraag: ‘hoe lang ga je nog borstvoeding geven?’ Maar ik weet dat ik aan mijn kind gewoon het beste heb gegeven wat er is”, vertelt Ketelaar.

