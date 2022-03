‘Leerlingenvervoer vaak onder de maat, ouders geven een magere 5’

Informatiepunt Ouders & Onderwijs deed onderzoek naar de ervaringen van ruim vijfhonderd ouders met leerlingenvervoer. Wat blijkt: de ritten zijn te lang, chauffeurs wisselen te veel en de situatie in de bus is vaak onveilig en stressvol. Het leerlingenvervoer krijgt gemiddeld van ouders een onvoldoende, namelijk een 5.

‘Onze zoon is een kwetsbare leerling die behoefte heeft aan structuur en continuïteit om zich veilig te voelen. Dagelijks moet ik me daar als ouder hard voor maken wat betreft het vervoer. Dit zorgt voor onrust en spanning nog voordat de schooldag begint’, getuigt een vader of moeder anoniem in het rapport.

De meeste kinderen wonen helemaal niet ver van school, het leeuwendeel minder dan 20 kilometer. Toch is de helft van de kinderen een tot twee uur per dag onderweg en 27 procent zelfs meer dan twee uur.

Bij de open vraag waarin ouders hun ervaringen met leerlingenvervoer konden delen, werd onveiligheid regelmatig genoemd als pijnpunt, vaak in combinatie met pesten en fysiek geweld. Ook termen als stress, onrust en agressie zijn aan de orde van de dag.

Hard knokken

Eén ouder vertelt hoe zijn of haar dochter door ‘weer een slechte rit met hard knokken’ totaal van streek en overstuur bij school aankwam. Vervolgens was de overdracht slecht, waardoor het autistische kind meer dan een uur lang kwijt was. Het meisje werd langs de snelweg gevonden, terwijl ze in paniek weer naar huis wilde lopen.

Ruim een kwart van de ouders is ontevreden over de kwaliteit van de chauffeur(s). Daarbij gaat het vaak om gebrek aan kennis over het omgaan met bijvoorbeeld autisme of lastig gedrag. Van de ouders die deelnamen aan het onderzoek heeft 74 procent weleens een klacht ingediend over de gang van zaken.

De meeste ouders ervaren het als frustrerend om een klacht in te dienen, ze vinden vaak dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarom beveelt Ouders & Onderwijs aan dat de afhandeling en rapportage van klachten moet verbeteren, zowel bij gemeenten als bij vervoersbedrijven.

Verder moet er een richtlijn worden ontwikkeld voor de maximale reistijd, die afhankelijk moet zijn van de leeftijd van het kind en de afstand van huis naar school. Ook wil de organisatie dat er afspraken komen over vaste chauffeurs, kennismaking met chauffeurs en de opleiding van chauffeurs.

