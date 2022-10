Lekker spelen tussen de koeien: kinderopvang bij de boer is loeiend populair

Stiefouderdag Liefdesba­by als lijm voor samenge­steld gezin? ‘Let op, het is next level’

Je huwelijk loopt op de klippen en je ontmoet na je scheiding de liefde van je leven. Hij of zij heeft net als jij uit een eerdere relatie kinderen en jullie krijgen samen nog een kind. Wat is de rol van deze liefdesbaby? Dient hij of zij als superlijm om van het gezin een eenheid te maken?

