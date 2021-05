Lerares Willemijn scoort TikTok-hits met filmpjes vanuit het klaslokaal

Het begon eerder dit jaar als pr-experiment, maar een paar maanden later is het aardig uit de hand gelopen. Docent Willemijn van Brenk uit Nieuw-Amsterdam is een regelrechte hit op TikTok. In haar (bijna reality-tv-achtige) filmpjes zie je haar lesgeven en op karakteristieke wijze praten met haar puberende leerlingen. In enkele maanden tijd is haar account enorm gegroeid en bereikt ze miljoenen kijkers.

Met haar 27 jaar is Willemijn een beetje een vreemde eend in de bijt in het onderwijs. Ze werkt sinds vier jaar op het Carmelcollege in Emmen en doet dat met erg veel plezier. ,,Toen ik naar de middelbare ging, had ik het niet altijd makkelijk. Mede door de scheiding van mijn ouders”, vertelt Willemijn. ,,Ik had toen een hele lieve docente Nederlands. Zij hielp mij en door haar wilde ik leraar Nederlands worden.”



En zo geschiedde. De leerlingen iets leren is natuurlijk belangrijk, maar er is één ding nog belangrijker: het sociale aspect. ,,In de lessen leer ik ze theorie, maar ik vind het vooral ook heel belangrijk om met ze te praten. Bijvoorbeeld over pesten of social media en de invloed daarvan. Ik praat soms te lang, want ik ben een echt gezelschapsdier. Het hoeft bijvoorbeeld ook nooit doodstil te zijn in mijn lessen.”

TikTok

Dat er altijd wel iets in haar lessen gebeurt, kan heel Nederland zien op haar TikTok-account. Ze startte er in februari van dit jaar mee, om meer kinderen in de regio naar haar school te trekken, maar dit liep al snel heel anders. ,,Toen een filmpje met 250.000 views door het dak ging, kreeg ik er ook steeds meer plezier in. Ik wist niet goed wat TikTok was, maar blijkbaar raakte ik de juiste snaar. Ik ben natuurlijk nog vrij jong, dus sta nog wel een beetje met een been in de jeugd van tegenwoordig.”



En die views blijven maar komen. Tegenwoordig zit ze op bijna 90.000 volgers en heeft ze in totaal 1,6 miljoen likes voor haar video’s ontvangen. Enorme aantallen. ,,Een filmpje is zelfs al 1,9 miljoen keer bekeken! 1,9 miljoen, wow. Dat is echt zó veel.”

Lesgeven en filmen tegelijk

Maar hoe gaat het maken van zo’n filmpje dan in zijn werk? Weten de kinderen dat ze opgenomen worden? En is daar toestemming voor nodig? Logische vragen, vindt Willemijn. Gelukkig is er zeker wel met de school over nagedacht. ,,Ik vertel niet aan de kids dat ik aan het opnemen ben, want anders zullen ze misschien gaan acteren of overdreven grappig doen. Dat wil ik niet. Ik wil graag dat het puur blijft, gewoon zoals het altijd gaat. Dat lukt tot nu toe heel goed.”



,,De camera is meestal alleen op mij gericht en je kan mijn leerlingen alleen horen”, vertelt ze. ,,Dan heb ik verder ook geen toestemming nodig of ik het mag gebruiken. Mochten ze er achteraf niet in willen, mogen ze dat natuurlijk altijd aangeven. Ik heb wel afgesproken met de school dat áls een kind in beeld wil ik eerst in het systeem moet checken of ouders daar toestemming voor geven. Dat wordt aan het begin van het schooljaar aan ze gevraagd, namelijk.”

Reacties

Zowel de leerlingen als haar collega’s zijn enorm positief over de filmpjes. Ze begint een heus fenomeen op het Carmelcollege te worden. ,,Ik moet soms wel eens invallen in een andere klas die ik normaal niet heb en dan hoor ik regelmatig: ‘Wow! Bent u die TikTok-leraar?’ of ‘Bent u nu ook aan het opnemen zodat we op TikTok komen?’ Dat is hartstikke grappig natuurlijk.”

Doel

Duizenden kijkers, miljoenen likes. Zit er misschien een carrièreswitch in voor de bevlogen docente? Nou, voorlopig wil ze in ieder geval lekker op de school in Emmen blijven werken. ,,Misschien dat ik meer op onze eigen social mediakanalen ga doen, maar ik blijf voorlopig lekker voor de klas staan.”



En op TikTok? Daar wil ze vooral lekker door blijven gaan met mensen laten zien hoe leuk het is om leerkracht te zijn. ,,Volgens mij lukt dit aardig, want ik hoorde laatst dat ze het zelfs op de Belgische radio over de filmpjes hadden. Ik hoop dat ik veel mensen kan overtuigen om het onderwijs in te gaan, omdat het zo leuk is. Dat zou enorm leuk zijn om te bereiken met mijn filmpjes.”

