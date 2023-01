Lezen maar: dit zijn de spannendste jeugdboeken van 2023

KinderboekenrecensieAls je broer is verongelukt maar je denkt hem toch nog te kunnen redden. Het is te lezen in een spannend boek van Mirjam Mous, met als opvallend en dubbelzinnige titel: ‘Otis’ redding’. De auteur verdiepte zich in de wereld van urban explorers, die als hobby verlaten gebouwen bezoeken om er foto’s te maken. Jeugdboekenrecensent Jaap Friso bespreekt ‘Otis’ redding’ en nog twee spannende boeken die geschikt zijn voor kinderen van twaalf jaar en ouder.

Volledig scherm Otis' redding © Uitgeverij Van Goor

Tijdreizen met Melvin

Op de tweede bladzijde van ‘Otis’ redding’ komt de broer van Melvin in zijn eigen straat om het leven als hij geschept wordt door een auto. De broers zijn onderweg naar een verlaten villa in de buurt van hun nieuwe huis om hun hobby ‘urban exploring’ uit te oefenen. Samen bezoeken ze leegstaande gebouwen om er foto’s en filmpjes te maken, een echt bestaande vrijetijdsbesteding. Het schokkende begin is de opmaat van een spannend en ontregelend verhaal vol tijdsprongen. Melvin is er meteen van overtuigd dat de dood van zijn broer geen ongeluk was, zeker als hij ontdekt dat Otis eerder in de mysterieuze villa is geweest. Hij vindt een ruimte in het pand waarin hij terugreist in de tijd en in 1977 belandt en optrekt met zijn eigen vader die dan zestien jaar is.

Het is het soort bijzondere constructies waar Mirjam Mous patent op heeft. Na haar bestseller ‘Boy 7’, waarin een jongen al zijn herinneringen kwijt is, schreef ze nog tal van boeken waarin iets onmogelijks en onvoorstelbaars, min of meer geloofwaardig wordt. In dit boek denkt Melvin dat ervoor hij ervoor kan zorgen dat hij zijn broer Otis weer terug kan brengen. Hij moet daarvoor afrekenen met mensen die de villa gebruiken voor louche praktijken. Sommige ontwikkelingen zijn te geconstrueerd en gezocht maar ‘Otis’ redding’ is een origineel verhaal en vooral door de sprongen in de tijd een onderhoudende pageturner, waarbij je sowieso wil weten hoe het afloopt.

Otis’ redding van Mirjam Mous, Van Goor, 14+

Volledig scherm Bad Castro © Uitgeverij De Harmonie

Een intense leeservaring voor 12-plussers

Kevin Brooks staat al twintig jaar garant voor jeugdromans die zich onderscheiden door een rauwe en directe stijl. Zijn hoofdpersonen zijn meestal geen lieverdjes maar de lezer leert ze kennen als mensen van vlees en bloed die niet alleen maar slecht zijn. Zo ook Castro, die voor zijn vijftiende al een berucht bendelid is en op de radar van de Engelse politie staat. Tijdens gewelddadige plunderingen in Londen wordt hij opgepakt, maar de politieauto waarmee hij naar het bureau moet, wordt geramd en twee van de drie agenten komen om het leven.

Castro en de jonge agente Judy Ray overleven de crash en trekken de rest van de nacht samen op waarbij ze proberen uit de gevarenzone te komen. Het is het verhaal van een paar uur waarin hun leven op het spel staat en de politievrouw en de jonge crimineel elkaar steeds beter leren kennen. Hoe tegenovergesteld hun levens ook lijken, ze blijken veel meer gemeen te hebben dan je voor mogelijk zou houden. Judy doet een ontdekking die de lezer pas vrij laat ziet aankomen en waardoor duidelijk wordt waarom Castro haar in bescherming neemt. Het balanceert op het randje van de geloofwaardigheid, maar het is aan de lezer om er al of niet in mee te gaan.

Brooks laat zien welke afslagen het leven van jonge mensen kan nemen en werpt de vraag op in hoeverre dat een keuze is. ‘Bad Castro’ is een heftig boek en vooral een intense leeservaring waarin ‘de straat’ en ‘de gewone maatschappij’ dichter bij elkaar komen.

Bad Castro van Kevin Brooks, vertaling Jenny de Jonge, De Harmonie, 12+

Volledig scherm Autumnville © Uitgeverij Ploegsma

Gedurfd en opvallend verhaal met onbevredigend einde

Een boekhandel waar vreemde dingen gebeuren, dat kan een prachtig decor zijn voor een mysterieus en sinister boek en dat is ‘Autumnville’ aanvankelijk ook. De opa van Hugo heeft de winkel aan zijn vader overgedragen en de jongen weet nu al dat hij later de eigenaar wil worden. Als hij voor het eerst zelf mag afsluiten, denkt hij een meisje zijn naam te horen roepen. Hugo heeft geen idee waar de stem vandaan komt en dat wordt steeds verontrustender. Hij hoort en ziet dingen die anderen niet waarnemen en de lezer krijgt puzzelstukjes aangereikt waaruit duidelijk wordt dat Hugo nog niet helemaal klaar is met dingen uit het verleden. Zoals een klasgenote met merkwaardig gedrag en een boek waarvan de pagina’s onleesbaar zijn geworden. Belangrijke zin uit het boek: Hugo moet zelf de laatste bladzijde omslaan.

Beelden uit het verleden dringen zich aan de jongen op, zonder dat hij ze zelf kan plaatsen. Ook voor zijn omgeving is het verwarrend; zijn ouders zijn bang dat hij verdrinkt in zijn eigen fantasie. Hij heeft geweldige vrienden die hem proberen te helpen maar ook daar komt een kink in de kabel, ook al zo’n puzzelstukje.

Het aanvankelijk intrigerende verhaal kent al snel een paar onlogische wendingen en de conclusie is dat het Rick Meijer onvoldoende gelukt is de puzzel sluitend te krijgen. Wie eenmaal begint, wil ongetwijfeld weten hoe het afloopt maar het verhaal kent geen bevredigende en logische afloop. Rick Meijer heeft met zijn band zelf een soundtrack bij het boek gemaakt die op Spotify is te beluisteren. Het is geen muziek die veel pubers zal bekoren maar wel een interessante poging om het boek een extra laag mee te geven. Ondanks de tekortkomingen is ‘Autumnville’ in meerdere opzichten een gedurfd en opvallend boek van een Nederlandse schrijver van wie we vast nog meer gaan horen.

Autumnville van Rick Meijer, Ploegsma, 12+

