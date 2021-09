‘Liefde vinden is tijdloos, maar mijn baarmoeder heeft houdbaarheidsdatum’

Moedermelk in coronatijd: doet het z'n werk nog?

31 augustus Nu we, sinds corona, zo goed letten op persoonlijke hygiëne kun je je als borstvoedende moeder afvragen of het nog wel hetzelfde gesteld is met de antistoffen die je doorgeeft aan je baby via moedermelk. ,,Een terechte vraag. We zijn op dit moment bezig om dit te onderzoeken”, zegt Hans van Goudoever, kinderarts in het Emma Kinderziekenhuis-Amsterdam UMC, en oprichter van de Nederlandse Moedermelkbank.