‘Liever dichtslibben met een vette lever dan gaan joggen in mijn lokale hondenpoeppark’

Overal waar ik kijk is het herfst: op straat glijd je uit, de NS is al bezig met paniekprotocollen omdat straks de treinen niet meer kunnen rijden en in de winkels liggen alweer weken de pepernoten je smekend aan te staren: eet mij, eet mij! Dus dat doe ik dan maar. Ook in mij is het herfst want ik word maandag 50 jaar. Verschrikkelijk vind ik dat. Ik weet nog hoe ik nog niet zó lang geleden bij het getal 50 de associatie had van mannen in grauwe pakken, met grauw haar en een blik in de ogen waaruit een verlangen naar de snel naderende urn sprak en nu word ik zelf 50.

Ik zie er nog fantastisch uit. Volslank en levendig. De vrouwen op straat draaien zich regelmatig om om naar mijn ferme bips te kijken en sommige mannen ook! Nou nee hoor, dat was misschien twintig jaar geleden nog aan de orde bij een enkele slechtziende voorbijganger maar die tijd is nu echt voorbij. Ik doe het natuurlijk allemaal zelf. Druk aan het werk, druk met de kinderen vreet ik mezelf vol, zittend op de bank met de laptop op schoot. Mijn buik hangt op de mousepad, mijn rug is krom en eigenlijk moet ik ook niet élke avond wijn drinken. Zo’n wandeling naar de koffiezetter en de brievenbus is natuurlijk een hele prestatie, maar net niet genoeg om te voorkomen dat je dichtslibt en als een soort Jabba de Hut eindigt. Een menselijke beenham.

Ik sta hier niet alleen in: waar velen van ons toch nog steeds regelmatig aan voorbijgaan is zelfzorg! Je neemt het je elke dag voor, maar je doet het niet. Mañana mañana, zoals de Duitsers dat zo treffend weten te verwoorden, en dus voel je je niet schuldig want je neemt het je voor en je stelt het alleen maar eventjes uit. En wat zou je willen gaan doen? Naar de sportschool tussen die afgetrainde lijven, dat doe je jezelf uiteraard niet aan maar wat dan, hardlopen? Dat is natuurlijk ook niks. Met je vette lijf in een oranje joggingpak hijgend als een walrus in de Sahara sjokkend door je lokale hondenpoeppark met je verzwikte knieschijven, dan nog liever een vervette lever en een pens die je ook als nachtkastje kunt gebruiken.

Mijn gratis tip van vandaag kost wel wat geld: trek de stoute schoenen uit en ga naar de sauna! Het leuke van de sauna is dat daar heel veel verschillende mensen komen. Hele knappe sportieve jonge mensen, maar gelukkig ook stevig gebouwde kortademige types zoals jij en ik. Mannen met hele grote buiken en hele kleine eh… tenen. Vrouwen met droevige dropjes en hangende enkels.

Dat is natuurlijk een enorme oppepper: zo slecht zie je er nog niet uit! Je mag de hele dag genieten op keiharde houten bankjes, doordrenkt met het zweet van een ander, wat wil je nog meer? Wat je vooral niet wilt is bekenden tegenkomen natuurlijk, dus ga vooral zo ver mogelijk bij je woonplaats vandaan naar zo’n wellnessparadijs. Het scheelt angstvallig wegduiken achter grote potplanten en ongemakkelijke praatjes. Of dat je de stem van de buurvrouw herkent in de stoomcabine en je nooit maar dan ook nooit meer een kopje suiker bij haar kunt gaan lenen.

Zo kun je er natuurlijk instaan maar dat is wel een beetje érg krampachtig in 2021. Elk lijf mag er zijn en bloot is doodgewoon: we zijn het allemaal onder onze kleren. Dus ga en geniet, wees trots op jezelf en je komt fris en fruitig de herfst door.

