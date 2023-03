Lilian helpt slimme peuters: ‘Ouders niet geloofd als ze zeggen dat hun kind een voorsprong heeft’

OPINIE ‘Een 2-jarige testen op taalniveau is van groot belang voor het kind’

Overal in de samenleving circuleren tests en ook jonge kinderen onderwerpen we eraan. Schieten we door? Nee, zegt psycholoog Anika van Hoof. ‘Tests en hun uitslagen worden vooral gevoelsmatig beoordeeld en dat kan gevaarlijk zijn.’