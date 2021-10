Linda en Coert verhuizen met hun dochters (8) naar Kenia: ‘Dit land laat je niet meer los’

Het is januari 2021, middenin de lockdown, wanneer Coert via LinkedIn langs de vacature ‘CEO bij snel groeiende Afrika travel scale-up’ scrollt. Binnen een paar regels is hij gegrepen door de baan die wordt geschetst. Dat het om een functie in Kenia gaat, maakt het voor hem des te interessanter. ,,Het land, de cultuur, de manier waarop mensen met elkaar omgaan: als je ooit in Kenia bent geweest, laat dat je nooit meer los’’, stelt hij bevlogen.