Lisannes dochter wil graag gaatjes in haar oren: ‘Ik twijfel of ze niet te jong is’

Doe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op het opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: Lisanne (32) vraagt zich af wat een geschikte leeftijd is om haar dochter (4,5 jaar) mee te nemen naar de juwelier voor het laten schieten van oorbellen.

,,Het kwam door mij, want ik heb zelf oorbellen. Toen mijn dochter 3 was zei ze: mama, ik wil ook oorbellen”, vertelt Lisanne. Daar begon het dilemma. Op haar persoonlijke blog over het moederschap besloot ze de vraag voor te leggen aan mede-ouders. ,,Daar kreeg ik hele wisselende reacties op. Van ouders die schreven dat ze de gaatjes al bij hun baby hebben laten schieten tot ouders die aanraden om gewoon nog even te wachten”, vertelt ze. Erg veel wijzer werd ze er niet van. ,,Ik twijfelde te veel en besloot daarom nog even te wachten. Door corona was het een tijdje überhaupt niet mogelijk om gaatjes te laten schieten bij de juwelier.”

Quote De pijn kan haar niet veel schelen, want ze weet ook dat het weer overgaat Lisanne, moeder

Coronageduld

De juweliers mogen nu weer gaatjes schieten en de wens van haar dochter is nog net zo aanwezig als voor de crisis. ,,Ze was erg verdrietig toen ze wist dat ze door corona niet naar de juwelier kon. Anderhalf jaar later heeft ze het er dus nog steeds over.” Lisanne neigt ernaar om de wens van haar dochter nu in vervulling te laten gaan. ,,Bij ons in het dorp is een juwelier die vanaf 4 jaar gaatjes schiet in de oren, dus het is mogelijk”, aldus de moeder.

Een leerkracht vertelt aan Kek Mama wat ze meemaakt. Deze keer: Sara (28) geeft les aan groep 7. De 4-jarige is al mentaal voorbereid op wat het schieten van gaatjes inhoudt. ,,Ik heb haar uitgebreid uitgelegd dat er met een speciaal pistool in je oren geschoten wordt en dat het een beetje pijn kan doen”, legt Lisanne uit. ,,Het lijkt haar absoluut niet af te schrikken. De pijn kan haar niet veel schelen, want ze weet ook dat het weer overgaat.”

Geen perfecte leeftijd

Volgens orthopedagoog Marleen Overgaag bestaat er geen perfecte leeftijd voor het laten schieten van gaatjes. ,,Ik weet niet of ik zou aanraden om ze bij baby’s al te laten schieten, omdat zij er simpelweg niets over kunnen zeggen. Het wordt in dat geval voor je kind bepaald, terwijl ik het wel mooi vind als een kind er zelf ook iets over kan zeggen. Daarbij onthouden baby’s de pijn misschien niet. Maar als het niet goed gaat tijdens het schieten van gaatjes, en het dus traumatisch is geweest, kan de pijn wel opgeslagen blijven in het lijfje”, legt ze uit.

Wettelijk gezien is er tot een leeftijd van 16 jaar altijd toestemming nodig van de ouders. Overgaag: ,,Om me heen zie ik vaak dat ouders rond de 6 jaar toestaan om gaatjes te laten schieten. Meestal is het als cadeau, bijvoorbeeld omdat een kind zijn of haar zwemdiploma heeft gehaald.” Daarbij is het belangrijk om te onthouden dat het ene kind het andere niet is. ,,Een kind van 6 kan soms minder goed formuleren waarom het iets wil dan een kind van 4. Daarom vind ik de precieze leeftijd minder belangrijk. Wat ik wel belangrijk vind, is dat je vanuit de autonomie van het kind handelt. En dus geen gaatjes laat schieten omdat jij dat als ouder nodig acht, maar omdat een kind er zelf over begint”, legt ze uit. ,,Het is het lichaam van je kind en niet van jou.”

Quote Kinderen willen zo veel. Dat betekent niet altijd dat ze dat echt menen, het kan een week later allemaal weer anders zijn Orthopedagoog Marleen Overgaag

Geef het tijd

De aanpak van Lisanne is verstandig, denkt Overgaag. ,,Kinderen willen zo veel. Dat betekent niet altijd dat ze dat echt menen, het kan een week later allemaal weer anders zijn. Daarom is het goed om zo’n idee van gaatjes in de oren als ouder wat tijd te geven”, aldus de orthopedagoog. ,,Stel een kind wil op 4-jarige leeftijd gaatjes laten schieten, dan is de vraag of ze het echt willen. Soms wil een kind iets simpelweg omdat een vriendje of vriendinnetje het heeft. Ik zou dan een tijdje wachten. Als een kind het er dan nog steeds over heeft, dan is het duidelijk geen bevlieging.”

Als je als ouder besluit dat je kind gaatjes mag laten schieten, is het verstandig om het hierop voor te bereiden. ,,Precies zoals Lisanne gedaan heeft, dus vertellen dat het een beetje pijn kan doen en dat iemand met een pistool in je oorlel gaat schieten.” Leg je dat niet goed uit, dan kan de vertrouwensband met je kind beschadigen. ,,Hoe moet een kind weten dat het met een pistooltje gebeurt? Daar zou een kind zonder voorbereiding heel erg van kunnen schrikken. Door het uit te leggen, weet een kind dat het op jou kan bouwen.”

